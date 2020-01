Mesterlige Sagosen herjet igjen for Norge: – Verdens beste håndballag

Norge-Island 31–28

MALMÖ: Det var bare spilt 149 sekunder, men Islands trener så ingen annen mulighet. Gudmundur Gudmundsson stormet bort til den røde knappen ved sekretariatet og slo inn «panic button».

Laget hans var avhengig av å vinne for at drømmen om EM-medaljer skulle leve videre. Starten kunne ikke vært verre. Uansett hvor mange ganger han gnidde seg i øynene, på måltavlen sto det 4–0 til nordmennene.

Det islandske angrepsspillet besto av tekniske feil eller redninger fra målvakt Torbjørn Bergerud. Nå trengte de en time out. Om Gudmundsson hentet frem skjennepreken eller inspirasjonstale vet vi ikke, men det hadde uansett ingen umiddelbar effekt.

De norske angrepene resulterte fortsatt i scoringer, mens sagafolket bommet og bommet. De blåkledde på tribunene fortsatte å rope ut sitt «Afraaam Island», men det hørtes mer og mer ut som en klagesang.

Det tok 8.48 minutter før de omsider kunne slippe jubelen løs. Aron Palmarsson banket inn Islands første, men da hadde Norge allerede scoret syv ganger.

LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

– Verdens beste lag

Islendingene er ikke et dårlig håndballag, problemet var at de ikke husket det før de lå under med syv. Da var det spilt 10 minutter. Da skjerpet de seg, og luken mellom lagene var aldri større enn åtte mål før pause.

Sander Sagosen har vært mesterskapets store spiller. Han hadde tre mål og like mange målgivende pasninger allerede etter 11 minutter. Norge spilte en mesterlig omgang. Da kampen var over sto han med ni mål.

– Det er verdens beste håndballag som er utpå der. Det er jeg ikke i tvil om, sa tidligere landslagskjempe Kristian Kjelling. Han kommenterer mesterskapet for TV 3.

Fakta: Norges EM-kamper Gruppespillet: Norge-Bosnia-Hercegovina 32–26 Frankrike-Norge 26–28 Portugal-Norge 28–34 Hovedrunden: Norge-Ungarn 36–29 Norge-Sverige 23–20 Norge-Island 31–28 Onsdag: Slovenia-Norge Semifinalene og finalen: Spilles i Stockholm fredag og søndag neste helg.

Han minnet om at Norge måtte klare seg uten Magnus Abelvik Rød i denne kampen (og resten av mesterskapet), og at Bjarte Myrhol ikke engang er med til EM på grunn av skade. Likevel har de perioder hvor de bare kjører over motstanderne.

Førstnevnte var erstattet av Harald Reinkind, som scoret på sine fire første forsøk. Det var i sterk kontrast til kampen mot Sverige, hvor han hadde like mange strake bom.

LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Glisne tribuner

Norge startet EM på hjemmebane i Trondheim og spilte tre kamper foran fulle tribuner. Det er det slutt på i Sverige.

De norske kampene i hovedrunden spilles i Malmö, og i Skåne har atmosfæren vært en helt annen enn hva tilfellet var i Midt-Norge. I det helnordiske oppgjøret mot Island, var det ikke mer enn halvfullt i arenaen med over 12.000 seter.

Det var så utvilsomt merkbart i hallen, hvor det var unormalt daft og stille til en håndballkamp å være.

Arrangørene sendte som vanlig høy musikk over lydanlegget, men det var på ingen måte det koket vi har sett tidligere i mesterskapet.

LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Tremålsluke

Det så håpløst ut for islendingene. Nå er jo ikke Norge på noen som helst måte en folkerik nasjon i et verdensperspektiv, men sammenlignet med de 330.000 ute på øya i Atlanterhavet må man jo likevel kunne kalle seg det.

Islendingene har imidlertid ikke bare kjempet mot naturkreftene gjennom århundrene, de har også reist seg fra finanskriser og annen elendighet. Derfor så de heller ingen grunn til å gi opp denne kampen halvveis, selv om luken var på syv. De startet den andre omgangen med å score fire av de fem første målene, og da var det plutselig kamp igjen.

Supporterne har sett heltene sine spille seg til både OL-sølv (2008) og EM-bronse (2010). Nå hadde de plutselig fått troen på at et nytt, lite mirakel var mulig. I de høylytte heiaropene var resignasjonen nå erstattet med håp.

Ute på banen hardnet det til i duellene. Det var akkurat som om vikingblodet bruset litt mer i årene innenfor de hvite draktene enn de røde. Luken var ved flere tilfeller nede i tre mål, men da alt skulle avgjøres sto Sagosen frem igjen.

Nå er det bare syltynn teori og en kollaps av dimensjoner mot Slovenia på onsdag som skiller Norge fra EM-semifinale i Stockholm på fredag.