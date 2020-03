Kristoffs lag dropper sykkelklassikere: – Kan ødelegge sesongen

Det bekrefter laget til Alexander Kristoff i en pressemelding torsdag.

– Dette kan helt klart ødelegge sesongen for Kristoff, sier stefar og trener Stein Ørn til Aftenbladet.

UAE opplyser at de ikke blir å se på startstreken i klassikerne Paris-Nice, Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo. Sistnevnte vant Kristoff i 2014.

Nyheten er et hardt slag for Kristoffs sesongplaner.

– Vårklassikerne er viktige for Alexander, men helse kommer uansett først, sier trener og stefar Stein Ørn.

– Ingen gunstig situasjon

– Dette er en vurdering som er gjort med tanke på laget og de rundt laget. De setter sikkerhet og medisinske forhold høyere enn ambisjoner i idrettssammenheng. Det er positivt, men for Alexander er dette ugunstig, sier Ørn.

Han er også spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og overlege ved kardiologisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus.

Han forklarer at det var ventet at rittene Tirreno – Adriatico og Milan – Sanremo kom til å bli avlyst, men han ventet ikke at laget skulle trekke seg fra rittet Paris-Nice. Rittet skulle vært en sentral del av oppkjøringen til Kristoff.

– Dette er en kjempeutfordring. Det finnes ikke alternativ, og for Alexander som er avhengig av å kjøre ritt for å forberede seg til sesongen, så er dette veldig ugunstig. Dette kan helt klart ødelegge sesongen, og er på ingen måte en gunstig situasjon for ham. Nå må vi prøver å tenke nytt rundt dette. Dette gir oss ganske store utfordringer, sier Ørn.

Norske ryttere i karantene

Flere UAE-ryttere, deriblant Sven Erik Bystrøm, har den siste tiden sittet i karantene på et hotell i Abu Dhabi. Det samme har Lotto Soudal-rytter Carl Fredrik Hagen gjort.

– Vi kan oppholde oss innenfor hotellets vegger, skrev Bystrøm i en tekstmelding sist fredag.

UAE-lagets avgjørelse kom timer etter at Astana kom til en lignende konklusjon. Det kasakhstanske laget tar en pause på minst 15 dager.

– Med denne beslutningen har vi valgt å beskytte rytterne og staben og ta ansvar for at viruset ikke spres ytterligere i sykkelmiljøet, sier sportssjef Aleksandr Vinokourov i en pressemelding fra Astana-laget.

Torsdag ble det også klart at det italienske sykkelrittet Strade Bianche, som har inngått i UCI World Tour-kalenderen siden 2017 og som skulle vært arrangert lørdag, er avlyst på grunn av koronaviruset. Det meldte det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Også kvinnenes ritt der blant annet Stine Borgli skulle deltatt, er avlyst.

Spredningen av koronaviruset førte i forrige uke til at de to siste etappene av UAE Tour i Dubai ble avlyst. Det fryktes at flere andre sykkelritt må avlyses den kommende perioden.