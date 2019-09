Lørdag formiddag tar flere hundre turglade bergensere turen opp til Ulrikens topp 643 meter over havet.

For andre gang arrangerer BFG Bergen løpeklubb og SK Baune Oppstemten Opp, som er et løp som går opp de nylagte Sherpa-trappene under.

Løpet ble første gang arrangert i fjor, og hadde om lag 300 deltakere.

Konkurransedelen av løpet, hvor deltakerne går på tid, startet klokken 12.

BT kommer med mer