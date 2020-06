Skadet tåen like før rekordløpet – Warholm kunne ødelagt alt på oppvarmingen

BISLETT: Han hadde akkurat løpt på den raskeste tiden i verden noensinne på den utradisjonelle distansen 300 meter hekk. Den nye bestenoteringen lyder på 33,78. Et drøy halvsekund bedre enn den forrige bestenoteringen.

Men det kunne ha blitt noe helt annet. På oppvarmingen skadet han seg.

– Jeg hadde et ufattelig dårlig innløp på oppvarmingen. Jeg trodde jeg hadde brukket tåen. Startblokken gled ifra og jeg kom langt ifra hekken og druste inn i den med foten, fortalte han etter rekordløpet.

Han er ikke sikker på om han hadde pådratt seg en skade som kan vare. Og det bidro også til en del usikkerhet før løpet hvor han var helt alene på stadion i kamp med hekkene.

Fakta: Resultater Impossible Games torsdag Impossible Games friidrett på Bislett stadion i Oslo torsdag: Menn, 1000 m: 1) Filip Ingebrigtsen, Norge 2.16,46 (norsk rekord). Brøt: Andreas Roth, Håkon Mushom, Thomas Roth. 2000 m, på Bislett: 1) Jakob Ingebrigtsen, Norge 5.50,01 (europarek.), 2) Henrik Ingebrigtsen, Norge 4.53,72, 3) Filip Ingebrigtsen, Norge 4.56,91. Brøt: Narve Gilje Nordås, Per Svela. I Nairobi: 1) Timothy Cheruiyot, Kenya 5.03,05, 2) Elijah Motonei Manangoi, Kenya 5.18,63. Brøt: Vincent Kibet Keter, Edwin Melly, Timothy Sein. Norge vant den innlagte landskampen. 300 m hekk: 1) Karsten Warholm, Norge 33,78 (verdensbestenotering). Stav: 1) Armand Duplantis, Sverige 5,86, 2) Renaud Lavillenie, Frankrike 5,81, 3) Pål Haugen Lillefosse, Norge 5,61, 4) Simen Guttormsen, Norge 5,21. Lavillenie konkurrerte i sin hage i Frankrike for noen dager siden. Diskos: 1) Daniel Ståhl, Sverige 65,92, 2) Simon Pettersson, Sverige 64,54, 3) Ola Stunes Isene, Norge 61,85, 4) Sven Martin Skagestad, Norge 60,38. Kvinner, 600 m: 1) Hedda Hynne, Norge 1.29,06, 2) Selina Büchel, Sveits 1.30,10. 200 m hekk: 1) Line Kloster, Norge 26,11, 2) Nooralotta Neziri, Finland 26,65, 3) Annimari Korte, Finland 26,70, 4) Isabelle Pedersen, Norge 28,11. 300 m hekk: 1) Sara Slott Petersen, Danmark 39,42, 2) Amalie Iuel, Norge 39,44, 3) Léa Sprunger, Sveits 39,86.

Kurt B.M. Haugli

– Det lagde litt ekstra spenning. Jeg visste at jeg kunne springe fort, men ikke så fort som jeg virkelig klarte å løpe. Det er bare Leif Olav som trodde det.

Som treneren tippet

Leif Olav Alnes hadde tippet at Warholm kunne løpe et halvt sekund bedre enn bestenoteringen i verden.

– Og det gjorde jeg jaggu.

Han jublet som om han hadde satt verdensrekord under helt andre forhold enn fullt hus på Bislett. Han mente at han hadde mer igjen, og at han skulle ha vært i stand til å fullføre enn 400 meter hekk på en anstendig tid.

– Jeg hadde ikke klart 46,92 (hans bestenotering – red.anm.) uten folk på tribunene. Jeg trenger konkurrenter og det adrenalinet som publikum gir meg. Men jeg er stolt over det jeg klarer å få til her i dag.

Ga bort premiepengene

I hans første virkelige konkurranse denne sesongen løp Karsten Warholm inn 150.000 kroner. Pengene ga han med halvparten til Kirkens Bymisjon og halvparten til Amnesty.

PS: Tiden hans på 300 meter hekk er ikke offisiell verdensrekord. Det registreres ikke verdensrekord på denne utradisjonelle øvelsen.