STAVANGER: Det har ikke vært lett å planlegge comebacket i eliteserien for Viking Håndball.

Først satte koronaviruset en stopper for all aktivitet. Det ble også tidlig klart at pengemangel gjorde at klubben måtte kutte så langt inn til beinet som mulig. I tillegg valgte suksesstrener Joar Gjerde å gi seg samtidig som spillerne ikke hadde kontrakter for kommende sesong.