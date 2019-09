Aker Topphåndball-Byåsen 24–27:

– Det er noe med serien i år. Den er så jevn, så da jubler man litt ekstra etter en forventet seier. Vi kom hit med full respekt for Aker, for vi visste at de nettopp har slått Molde. Jeg er glad vi fikk sett den kampen før vi møtte dem, for den viste at de er gode, sier Alstad til Adresseavisen.