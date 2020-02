Ny kamp for Brækhus bekreftet. Nå kan hun slette 72 år gammel rekord.

Den norske kampsportstjernen legger alle sine tittelbelter i potten når hun i april er tilbake i ringen. Fredag ble det bekreftet at bergenseren skal møte amerikaneren Jessica McCaskill i Maryland i USA 17. april.

– Hun er en formidabel motstander for meg, sier Cecilia Brækhus i en pressemelding.

Brækhus har aldri tapt i ringen tidligere. Hun står med 38 seiere, der ni har kommet på knockout. Motstanderen er langt mindre erfaren. McCaskill står med åtte seiere og to tap.

– Dette er kampen jeg ønsket. Jeg vil kjempe mot de største navnene og de beste utøverne, sier McCaskill.

Amerikaneren kommer derimot fra tre strake seiere. I sin forrige kamp forsvarte hun sine to verdensmestertitler i superlettvekt. Nå går hun opp i vekt for å møte Brækhus.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Kan bli historisk

En seier vil gjøre 38-åringen historisk. Joe Louis holder rekorden for 25 strake tittelforsvar, men den kan nå bli slått av Brækhus. Louis’ rekord ble satt helt tilbake i 1948, for hele 72 år siden.

– En stor takk til laget mitt for innsatsen de har lagt ned, og en takk til mine fans over hele verden. Jeg kan ikke vente med å levere et bra show i Maryland, sier Brækhus.

På laget har den norske utøveren fått promotøren Eddie Hearn. Han er et kjent fjes i kampsportverdenen. Han jobber blant annet med verdensstjernen Anthony Joshua.

– Dette er en fantastisk kamp. Cecilia er en av de beste kvinnelige utøverne gjennom tidene, og hun har fortsatt store ambisjoner om å oppnå enda mer suksess, sier Hearn.

Berit Roald / NTB scanpix

– Det er galskap

Roar Petäjämaa gleder seg over Brækhus’ nye kamp. Den tidligere proffbokseren og nåværende Viasat-eksperten, bruker store ord om rekorden bergenseren nå kan slå.

– Det er galskap. Det å bli sammenlignet med slike historiske personer, er helt vanvittig, forteller han.

Louis regnes som en av boksesportens virkelige store utøvere. Selv om han dominerte helt tilbake på 1930- og 40-tallet, snakkes det fortsatt om amerikanerens prestasjoner.

– Joe Louis er nesten på nivå med Muhammad Ali. Det er langt tilbake i tid, men han blir gjenfortalt som en av de virkelig store. Når man tar slike rekorder, er det legendarisk, forteller han.

Han mener Brækhus bør kunne slå McCaskill uten store problemer. Petäjämaa er klar på at amerikaneren ikke har den store slagstyrken til å kunne slå ut den norske stjernen.

Han tror at en seier åpner for at Brækhus vil kunne møte Katie Taylor eller Claressa Shields senere i år. De er sammen med Brækhus de ubestridte beste kvinnebokserne i verden.