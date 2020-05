Byrådet har bestemt seg for å gi Gneist lov til å bygge sin nye friidrettshall ved Fana Stadion. Planen var opprinnelig å bygge hallen på Kokstad, men dette viste seg å være vanskelig og dyrt av mange årsaker.

Nå skal hallen i stedet bygges like ved Fana Stadion, slik at Fana Stadion og den nye friidrettshallen til sammen blir et fullverdig anlegg med muligheter for å drive idrett både innendørs og utendørs.