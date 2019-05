Mørk-finesser bidro til marerittkveld for Vipers

Vipers Kristiansand - Györ 22–31

For et år siden satt Mørk kneskadd på benken da Györ vant mesterligaen. Nå kan hun si farvel til klubben ved å vinne den gjeveste tittelen.

Vipers Kristiansand skjøt seg fullstendig bort lørdag. Dermed fikk Vipers også sitt tredje nederlag på tre kamper mot Györ denne sesongen.

Mørk har ventet lenge på en storkamp etter et langt skadeavbrekk, men hun kom på banen mot slutten av 1.-omgangen. Hun fastsatte pausestillingen til 18-8.

Mørk flytter fra Ungarn til Romania og Bucuresti til sommeren.

Sjef

Kari Brattset var best av alle i lørdagens semifinale. Hun scoret tre mål på de første 12 minuttene på vei mot 8-2-ledelse og rundet fem scoringer allerede etter 17 minutter.

Det fortsatte å trille inn mål for henne også i 2.-omgangen.

I tillegg var Brattset en av mange meget gode Györ-forsvarere. Vipers måtte ha hele 13 avslutninger og 16 ballbesittelser for å score sine to første mål.

En slik statistikk betyr kjempetrøbbel mot mesterligafavoritten. Györ-keeper Amandine Leynaud plukket skudd på skudd og var strålende god.

Vipers-kollega Katrine Lunde klarte seg bra, men forutsetningene for henne var langt mer vriene.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Fort slutt

I tillegg til Brattset og Mørk er Stine Bredal Oftedal (mye på banen), Veronica Kristiansen (bra med spilletid) og Kari Aalvik Grimsbø (inn de siste 18 minuttene og klarte seg solid) i Györ.

Mørk hadde bare vært på banen i noen sekunder da hun med en fiks pasning åpnet opp for 17-6-ledelse.

Kampen var i realiteten over på under et kvarter. Vipers gikk gjennom en marerittaktig start foran 11.000 tilskuere. Györ er tittelforsvarer og har vunnet turneringen tre av de fem foregående sesongene.

Vipers spiller kamp om tredjeplassen søndag. Uansett utfall der vil klubben får cirka 1,35 millioner kroner i Champions League-bonus fra Det europeiske håndballforbundet (EHF).

(©NTB)