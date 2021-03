OL-aktuelle Gulliksen (61) tok koronavaksine i USA

Et herpes-utbrudd blant hester i Europa har avlyst en rekke konkurranser, men en vaksinert Geir Gulliksen kjører på videre mot OL.

Geir Gulliksen kan bli Norges nest eldste OL-utøver gjennom tidene. I 2020 vant han Sunnmørspostens idrettspris. Foto: Staale Wattø

61-åringen kan i juli bli Norges nest eldste OL-deltaker gjennom tidene. I 2019 sikret nemlig Gulliksen en kvoteplass i OL for Norge, men han er selv ikke garantert en plass i lekene. Likevel skal det mye til for å frata superveteranen en plass i OL, om det faktisk blir arrangert i sommer.

For hans egen del vil han ikke vært redd for å reise om han blir sendt. Gulliksen har allerede tatt en vaksine mot korona, Johnson og Johnson. Det gjorde han i USA, der han for øyeblikket oppholder seg.