Nærbø fulgte opp cupbragden med ny håndballfest

Nærbø startet svakt, men kom seg og banket Haslum.

Sindre Heldal storspilte på venstrekanten for Nærbø. Haslum-keeper Trond Tjemsland hadde en travel dag på jobb. Tommy Ellingsen

Nå nettopp

NÆRBØ-HASLUM 36–30

Nærbø sto for en bragd da de slo ØIF Arendal og kvalifiserte seg for en historisk cupfinale torsdag. Søndag kveld var Haslum på besøk i Nye Loen. Det pleier å bli jevne oppgjør når de to møtes, men det var gjestene som var mest påskrudd fra start i kveldens kamp. 0–3 sto det da Nærbø fikk straffekast og Haslum en spiller utvist. Reduseringen på straffen og én spiller mer i to minutter gjorde at de blåkledde kom seg litt til hektene.