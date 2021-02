Jansrud slakter VM-løypa: – Verste utforløypa jeg har kjørt

CORTINA/OSLO (VG): Kjetil Jansrud (35) leverte en meget svak gjennomkjøring på dagens utfortrening i Cortina. Nå slakter han VM-løypa.

MISFORNØYD: Kjetil Jansrud er svært misfornøyd med VM-løypa. Foto: Torstein Bøe

– Det er den verste utforløypa jeg har kjørt, tror jeg, sier Jansrud til NRK etter dagens trening.

VM-løypa er nemlig ikke på verdenscupprogrammet, så det er en utfortrasé verdensmesteren ikke er kjent med fra før.

– Jeg pleier ikke å være så tydelig i tilbakemeldingene, men det her var rett og slett bare kjedelig, sier Jansrud til NRK.

– Alle utforene vi kjører, følger stort sett terrenget. Nå er det bare en rett korridor som de må prøve å sette en utfor i. Vi har utfor i 30 sekunder, så har vi storslalåm i 15, så er det et forsøk på utfor igjen, legger han til.

Vinstra-gutten kom 3.61 sekunder bak italienske Dominik Paris, som var raskest på dagens trening. Jansrud forteller til NRK at han riktignok ikke kjørte for full maskin på dagens trening. Paris kjørte også på utsiden av et par porter, noe som kan forklare deler av den store avstanden.

Også hjemmehåpet Christof Innerhofer forteller til NRK at han ikke liker traseen som det skal kjøres utfor i. Han skadet seg i samme bakke for et par år siden, og sier at han ikke gleder seg til å kjøre den igjen.

Bakken har tidligere blitt brukt i italiensk mesterskap, da startet de riktignok lenger ned i fjellet.

Jansrud har hatt en dårlig utforsesong og har slitt i verdenscupen. Han har en fjerdeplass fra Val Gardena som årets beste resultat, men utenom det har han ingen topp-ti plasseringer.

Han er regjerende verdensmester i utfor fra Åre i 2019, og har en tøff jobb foran seg med å forsvare tittelen.

– Jeg kom til VM med brukket hånd sist, nå er jeg ikke like ute av det som den gang. Så jeg ser jo på det som gode muligheter til å forsvare VM-tittelen, sa han til VG før han kom ned til Cortina.

