Etter 13 måneder på sidelinjen gjør Ida Alstad comeback: – Jeg gleder meg helt ekstremt

Går alt etter planen skal det unge Byåsen-laget igjen få hjelp av en superveteran.

TILBAKE: Ida Alstad var i godt humør under onsdagens Byåsen-trening. Søndag kan hun få sine første minutter i kamp etter å ha vørt igjen rehabilitering etter korsbåndskade. Foto: Mariann Dybdahl

6 minutter siden

Desember 2019 snudde hverdagen til Byåsen-stjernen Ida Alstad opp ned. På en håndballtrening skulle hun finte. Men i steget sviktet beinet, og 35-åringen måtte konstatere et avrevet korsbånd.

I januar 2020 ble hun operert, og beskjeden var at hun ikke kom til å spille kamp på over et år.