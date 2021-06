Bergensklubben ble norgesmester for tredje gang på rad

Slik forklarer kapteinen suksessen.

Bak fra v.: Pawel Strauss, Antonio Rivera, Harald Reyes, Leyton Rivera, Claudio Rivera, Lukas Lillengen, Phillip Stensaker, Baltazar Wiger Nordås, Christoffer greve. Foran f.v.: Viktor Selander, Anders Eide. Foto: Norges Tennisforbund

Nå nettopp

For første gang på over ett år fikk Paradis tennisklubb spille kamper, og da tok de like gjerne gullet hem.

– Det føles fantastisk godt. Vi er hese i stemmen hele gjengen her. Vi har heiet og vært igjennom en ellevill kamp som var så jevn som du får det, sier lagkaptein Anders Eide.

I finalen i lagtennis møtte de Moss, der det gjaldt å vinne flest av syv kamper. Det sto og falt på den siste, og Eide sier det var nervepirrende til siste slutt.

– Stemningen etterpå var euforisk, sier han.

Før 2019 hadde de aldri kommet til sluttspill som lag. Nå har bergensklubben blitt norgesmester tre ganger på rad.

Gode treningsfasiliteter, et par internasjonale spillere og gode juniorer på vei opp, ramser Eide opp som noen viktige grunner til suksessen.

– Og vi har et veldig bra lagarbeid. Tennis er egentlig en individuell sport, men vi satser veldig på divisjonsspill og å bygge laget. Det har mye å si, både på og utenfor banen.

– Tar på motivasjonen å ikke konkurrere

For de fleste spillerne var det første gang med kamper etter nedstengingene i forbindelse med koronaviruset.

– Forrige kamp vi spilte, var for over ett år siden. Man kan trene så mye man vil, men det er annerledes å spille kamp. Det var gøy at det skulle gå så bra, sier lagkamerat Claudio Riviera.

Nå håper han at det fortsetter slik.

– Det er bra at ungdommene vi har her, som satser på tennis, kan få spille turneringer. Det har vært en lang periode med bare treninger. Det tar på motivasjonen ikke å få konkurrere.

Generalsekretær i Norges Tennisforbund, Aslak Paulsen, er glad for at de nå endelig kan arrangere turneringer igjen.

– Det er så mange hundre, kanskje tusen, som har ventet lenge på å få konkurrere nå. Jeg tror det betyr absolutt alt.