KBK-spiller satser mot Paralympics: – Fokuset mitt er å overse begrensningene

Med både EM- og VM-gull i bagasjen har Helle Sofie Sagøy (22) flyttet til Kristiansand for å vinne Paralympics-medalje i Tokyo neste år.

Nå nettopp

– Her i Kristiansand ligger alt til rette for at jeg skal få den mest ideelle oppkjøringen mot Paralympics. Treningsfasilitetene er fantastiske, og dessuten ligger Badmintonsenteret, Spicheren og Olympiatoppen Sør bare en kort sykkeltur unna boligen min på Gimle, konstaterer Helle Sofie Sagøy.

Det er tirsdag morgen og 22-åringen har en av sine ti ukentlige økter sammen med KBK-trener Sonja Wåland i Badmintonsenteret på Lund. Det er særlig fotarbeid som har fokus denne dagen for jenta som er født med dysmeli. I Sagøys tilfelle innebærer det at hun har protese fra kneet og ned på høyre bein.