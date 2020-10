Vipers har søkt om å få utsatt Champions League-kamp

Neste lørdag skal Vipers til Russland for å møte Rostov. Men sørlendingene har søkt om å få kampen utsatt.

Nå nettopp

– Slik det ser ut i øyeblikket ser jeg ikke for meg hvordan vi skal få spilt den kampen, sier Terje Marcussen, daglig leder i Vipers.

Det er bortekampen mot Rostov-Don i Russland lørdag 24. oktober som lenge har pekt seg ut som den store hodepina for Vipers. Russland ligger utenfor EU/EØS, og dermed foreligger ingen protokoller som gir unntak for tidagersregelen ved hjemkomst – slik man har fått gjennomslag for når det gjelder de andre lagene Vipers skal møte i sin Champions League-gruppe.