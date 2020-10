Balcers om NHL-livet: – Du må kjempe hver eneste dag

Tommy Kristiansen (31) beskriver sin nye lagkompis Rudolfs Balcers (23) som en attraksjon som har alt. Men NHL-proffen på lån fra Ottawa lover at han ikke blir noen luksusspiller i Oilers.

Nå nettopp

DNB ARENA: – Det skal bli kult å få spille igjen. Jeg gleder meg masse, sier Balcers til Aftenbladet og smiler.

Stor fart og gode skøyteferdigheter, litt større og sterkere enn sist han var her, kvikke finter og dragninger, blikk for spillet og et lynkjapt skudd.