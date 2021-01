Granerud mistet Hoppuka-ledelsen etter fiaskohopp

Halvor Egner Granerud (24) har ikke vært dårligere enn nummer syv i en enkeltomgang denne sesongen. I jakten på Hoppuka-seier kom plutselig sesongens bunnpunkt.

Halvor Egner Granerud var naturligvis skuffet etter å ha havnet bak i Hoppuka-sammendraget. Foto: LISI NIESNER / REUTERS

10 minutter siden

24-åringen fra Asker har hoppet stabilt som en klokke hele sesongen. Men i jakten på Hoppuka-seieren, kom nedturen ut av det blå.

Granerud var best i kvalifiseringen, og skulle dermed hoppe ut i Bergiselbakken i Innsbruck som sistemann i den første omgangen.

Men der de 49 hopperne før ham hadde hatt værgudene på sin side, så snudde vinden da Granerud tok sats på hoppkanten.

Verdenscuplederen kom ikke lenger enn 116,5 meter. Det var kun det 35. beste hoppet i omgangen. I en vanlig konkurranse ville det betydd at han ikke engang hadde fått hoppet finaleomgangen. Men fordi han vant sin duell mot Viktor Polásek, gikk han videre.

– Skuffet

På toppen av bakken sto landslagssjef Alexander Stöckl og var mildt sagt forbauset over det han fikk se.

– Hoppet var teknisk så å si likt som prøveomgangen. Det var litt mer luft inn mot siste delen, så var det helt stille, og da datt han bare ned. Det er litt på grunn av forhold, og så må jeg snakke med Halvor selv, sa Stöckl til TV 2 i pausen.

Granerud selv måtte haste seg av gårde mot toppen igjen fordi han måtte hoppe allerede som annenmann i finaleomgangen. Så dårlig tid hadde han hatt skiene måtte smøres oppe på toppen, og ikke i smøreboden.

– Vi må få ham opp så fort som mulig. Jeg er litt skuffet, ja, sa Stöckl.

Halvor Egner Granerud la seg rett ned etter fiaskoen i rennet i Bergiselbakken. Foto: Geir Olsen, NTB

Måtte levere i finaleomgangen

Det overraskende fiaskohoppet i den første omgangen gjør også at Granerud plutselig lå bak også i sammendraget i Hoppuka.

Før den andre omgangen lå Granerud bak både Kamil Stoch og Dawid Kubacki i Hoppuka-sammendraget.

Derfor var det viktig for Granerud å levere en sterk annenomgang slik at han kunne spise inn på noe av forspranget de to polakkene hadde opparbeidet seg bare på ett hopp.

I finaleomgangen stemte det bedre for Granerud som hoppet 127,5 meter. På sletten ristet han tydelig oppgitt på hodet, men det gjorde uansett at han hoppet seg opp i konkurransen.

Spøker for sammendraget

Men igjen på toppen sto både Stoch og Kubacki.

Kubacki var først ute etter å ha kommet på 5. plass i den første omgangen. Sist sesongs vinner av Hoppuka leverte varene og hoppet 127 meter. Dermed endte han opp 5,4 poeng foran Granerud.

Stoch, som ledet etter den første omgangen, leverte et helt suverent hopp. Den polske legenden traff optimalt og landet på 130 meter. Dermed er Stoch hele 20,6 poeng foran Granerud i sammendraget før det siste rennet i Hoppuka.

Det er i Bischofshofen onsdag 6. januar.