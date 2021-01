Fiaskohopp i vanskelige forhold: – Føles veldig urettferdig

Halvor Egner Granerud (24) har ikke vært dårligere enn nummer ni i en enkeltomgang denne sesongen. I jakten på Hoppuka-seier kom plutselig sesongens bunnpunkt.

Halvor Egner Granerud var naturligvis skuffet etter å ha havnet bak i Hoppuka-sammendraget. Foto: LISI NIESNER / REUTERS

3. jan. 2021 15:22 Sist oppdatert nå nettopp

24-åringen fra Asker har denne sesongen hoppet som en klokke. Inn til Hoppuka hadde han fem strake seire i verdenscupen.

Før det tredje av fire renn i den tradisjonsrike konkurransen, ledet også Granerud i sammendraget. Det til tross for at han ikke hadde vunnet noen av de to foregående rennene. Og at han har vært av de mer uheldige med forholdene.

Lørdag var Granerud best i kvalifiseringen i Bergiselbakken i Innsbruck. Derfor skulle han også hoppe som sistemann i den første omgangen søndag.

Nok en gang

Og igjen var Granerud uheldig med forholdene. De 49 hopperne før ham hadde nesten alle hatt værgudene med seg, men like før Granerud skulle åle seg ut på bommen, snudde nærmest vinden.

Likevel sjokkerte Granerud både seg selv og landslagssjef Alexander Stöckl da han landet etter 116,5 meter. Det tilsvarte kun det 35. beste hoppet i omgangen.

– Den beste forklaringen er at det var for dårlige forhold. Det er et bra skihopp, men med de forholdene, så blir han straffet veldig, veldig hardt, sier Stöckl til Aftenposten.

Landslagssjef Alexander Stöckl mener Graneruds fiaskohopp faktisk var bra. Forholdene spilte rett og slett ikke på lag. Foto: Geir Olsen, NTB

Mistet sammenlagtledelse

Det hjalp heller ikke at to av hovedkonkurrentene, Kamil Stoch og Dawid Kubacki, fikk gode forhold og hoppet langt. Og allerede etter den første omgangen hadde begge to tatt igjen, og gått forbi, Granerud i sammendraget.

– De har definitivt hatt mer flaks enn meg, slo Granerud selv fast til TV 2 om de polske hoppernes forhold Hoppuka gjennom.

I en «vanlig» konkurranse ville førstehoppet til Granerud ikke engang kvalifisert til å få hoppe i finaleomgangen. Men fordi Hoppuka bruker et utslagssystem, og Granerud slo sin konkurrent Viktor Polásek, fikk han en mulighet til å revansjere seg.

I finaleomgangen måtte derfor Granerud etter beste evne minimere skadene. 24-åringen svarte på tiltale og hoppet 127,5. Igjen ikke med de beste forholdene.

Men på toppen sto Stoch og Kubacki og ventet. Først hoppet Kubacki halvmeteren kortere enn Granerud før Stoch igjen fikk kjempeforhold og klinte til med 130 meter. Dermed vant veteranen rennet – og la seg hele 20,6 poeng foran Granerud i sammendraget. Kubacki på sin side, er nå 5,4 foran Granerud i sammendraget.

– Jeg føler hele dagen bare er en dag å smile og le av. Et prakteksempel på at vi driver med utendørsidrett. Det er ikke vits å analysere seg ihjel av hvorfor ting er blitt som det er blitt. Det er bare teit, liksom, sa Granerud.

Halvor Egner Granerud fikk trøst av Daniel-André Tande etter at han mistet ledelsen i Hoppuka sammenlagt. Foto: Geir Olsen, NTB

Fakta Hoppuka sammenlagt 1. Kamil Stoch 2. Dawid Kubacki (-15,2) 3. Halvor Egner Granerud (-20,6) 4. Karl Geiger (-24,7) ... 14. Daniel-André Tande (-75,5) 21. Johann André Forfang (-208,8) 26. Robert Johansson (-220,9) 44. Sander Vossan Eriksen (-510,7) Vis mer

Har ikke gitt opp

Over 20 poeng kan være for mye å skulle ta igjen på kun ett renn. Men Askerbøringen har likevel langt på nær gitt opp å vinne Hoppuka sammenlagt.

– Jeg tror at om det er jevne forhold i Bischofshofen, så kan jeg hoppe inn på ham. Han hopper ikke så godt, men får gode resultater, sa Granerud til TV 2.

For også i Bischofshofen har det tidligere skilt mye poeng på utøverne.

– Det er selvfølgelig litt avhengig av vær og vind. 20 poeng er veldig mye. Det må vi si. Så har du en utøver som har vunnet Hoppuka før med Stoch. Men som alltid, Hoppuka er først ferdig når sistemann har passert fallgrensen stående i finaleomgangen i Bischofshofen, sier Stöckl.

Halvor Egner Granerud la seg rett ned etter fiaskoen i rennet i Bergiselbakken. Foto: Geir Olsen, NTB

– Føles urettferdig

Da Aftenposten snakket med landslagssjef Stöckl drøye to timer etter rennet, var ennå ikke den store skuffelsen lagt seg i den norske hoppleiren.

– Folk er skuffet. Det er helt klart. Det legges ned en stor jobb av alle som er med. Det har ført til at Halvor ledet Hoppuka etter to renn. Så blir du straffet til tross for en kjempejobb. Du blir straffet på noe du ikke får gjort noe med. Det føles veldig urettferdig og ikke riktig, sier en ærlig Stöckl.

Nå venter en hviledag for hopperne før det er klart for kvalifisering i Bischofshofen tirsdag og renn onsdag.

– Hvordan skal dere få snudd stemningen i gruppen på så kort tid?

– Jeg tror nok det går fort over. Heldigvis lever vi fra konkurranse til konkurranse uansett. Så får vi en fridag heldigvis og kan nullstille og starte på nytt. Jeg tipper vi møter en helt annen gjeng i Bischofshofen.

I selve rennet endte Granerud til slutt på en 15. plass Kamil Stoch vant foran Anze Lanisek og Dawid Kubacki.

Robert Johansson ble beste nordmann i Innsbruck på en 12.-plass. Daniel-André Tande tok 14.-plassen, Johann André Forfang endte på 25. plass. For Sander Vossan Eriksen ble det ingen finaleomgang. Han endte på 43. plass.