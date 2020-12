Dette har ingen bergensere på herresiden gjort før: – Det blir ikke større

– Et tegn på at noe er gjort riktig, sier Anders Fältnäs, som trente Harald Reinkind som tenåring.

På den nest siste dagen i 2020 ble Harald Reinkind den første bergenske Champion League-vinneren på herresiden. Foto: THILO SCHMUELGEN / X03860

30. des. 2020 12:12 Sist oppdatert nå nettopp

Foran tilnærmet tomme tribuner i en gigantisk håndballhall i Köln sto Harald Reinkind (28) med det ikoniske Champions League-trofeet løftet over hodet.

Tirsdag kveld slo bergenseren og lagkameratene i tyske Kiel stjernene i Barcelona i den avgjørende finalen i mesterligaen.

– Reinkind er en del av et vanvittig imponerende kollektiv. Det er en enorm prestasjon å slå Barcelona i en Champions League-finale, sier ekspert Harald Bredeli om tirsdagens triumf. Foto: THILO SCHMUELGEN / X03860

– Det er det største man kan være med på innen klubbhåndball. Å hevde seg i det selskapet er en enorm prestasjon. Det blir ikke større.

Det sier Anders Fältnäs. I tillegg til å ha trent topplag i Sverige, Danmark og Tyskland, ledet han Fyllingen gjennom åtte år med seriemesterskap, Champions League-spill og norgesmesterskap.

Sentral under oppturen var en purung Harald Reinkind.

– Langt ifra gitt

Da han kom til Fyllingen tidlig i tenårene, gjorde han inntrykk på den erfarne treneren.

– Harald viste en enorm vilje og dedikasjon fra ung alder. Det er den som gjør at jeg ikke er overrasket over at han nå er en av de ypperste høyrebackene i verden, sier Fältnäs om den nybakte mesteren.

– Han hadde også høyden fra naturens side. I tillegg var han venstrehendt. Det var gode forutsetninger, men langt ifra gitt at han skulle bli så god, sier Fältnäs, og fortsetter:

– Han er ikke det råeste håndballtalentet jeg har trent. Når det kommer til mentalitet er han imidlertid en ener.

Hverdagen til 16 år gamle Harald Reinkind besto av 8 håndballøkter i uken i tillegg til styrketrening og skolegang på toppidrettslinjen på Tertnes. Foto: BERGENS TIDENDE

Som 16-åring ble Reinkind tatt opp på Fyllingens A-lag, hvor han blant annet var med på Champions League-kamp mot storklubben Hamburg, med Domagoj Duvnjak på laget.

Elleve år senere løftet den kroatiske og Harald Reinkind Champions League-trofeet sammen som lagkamerater i Kiel.

Utviklet talenter

Fältnäs mener det betyr mye for håndballen i Bergen og Fyllingen som klubb å ha et slik forbilde.

– Jeg tror det betyr ufattelig mye. Vi har produsert en del spillere de siste ti årene som har vært sentrale på landslaget og i europeisk klubbhåndball, sier Fältnäs som mener de tidligere Fyllingen-guttene Eivind Tangen og Kristian Bjørnsen i samme kategori.

Han mener de er et resultat av en villet strategi klubben har hatt for å utvikle talenter.

– Det var veldig viktig å legge til rette for unge spillere. Når man ser hvilke spillere det har blitt ut av det, er det et tegn på at noe ble gjort riktig, sier han.

– Det betyr mye for håndballen i Bergen å ha forbilder i verdenstoppen. Det er stort, sier Anders Fältnäs. Foto: Patrick da Silva Saether

– Han er 28 år og har mange gode år igjen. Jeg håper og tror han blir værende i Kiel, som er et av verdens aller beste lag og fortsetter å prestere på landslaget, sier svensken.

Fältnäs avslutter med ett personlig ønske.

– Det hadde vært fantastisk å se ham avslutte karrieren i Fyllingen-drakt. Jeg tror ikke det er helt umulig at det kan skjer, sier han.

VM-klar

Om få dager starter Harald Reinkind og det norske landslaget sin VM-oppkjøring.

TV 2s kommentator, Harald Bredeli, mener Harald Reinkind under svært tøff konkurranse er i ferd med å befeste sin posisjon på bade klubblag og landslag.

– Det har vært en vanvittig konkurranse om plassen som høyre back, sier Bredeli, og viser til Kent Robin Tønnesen, Eivind Tangen og Magnus Abelvik Rød som konkurrenter på landslaget.

– Med det Reinkind har prestert for Kiel tror jeg han kan få en viktigere rolle for landslaget enn han har hatt tidligere. Han har vært veldig solid over tid, sier Bredeli.

– Reinkind har lidd litt under en ekstremt tøff konkurranse. Nå er han i ferd med å befeste sin posisjon på både klubb- og landslag, sier Harald Bredeli. Foto: Vidar Ruud

Om Reinkinds muligheter til å henge nok en gullmedalje rundt halsen, sier Bredeli dette:

– Norge er definitivt en av kandidatene til å bli verdensmester.

Verdensmesterskapet starter for Norges del mot Frankrike 14. januar.