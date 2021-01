«Verdens strengeste koronaregler» venter Ruud i Australia

19 timer innestengt i døgnet, daglige koronatester og straff ved karantenebrudd blir blant de hyperstrenge reglene for tennisstjernene i Australian Open.

«Verdens strengeste» koronaregime venter Casper Ruud i Australian Open. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB-DPA

Tirsdag kunngjorde Grand Slam-turneringen sin plan for å unngå smitteutbrudd. Turneringen i Melbourne spilles fra 8. til 21. februar, og det er ikke småtteri Casper Ruud og de andre tennisprofilene må forholde seg til av smittevern.

– Vi har de sterkeste og strengeste reglene som gjelder for tennis i hele verden, fastslår Lisa Neville, som er minister i delstaten Victorias avdeling for politi- og nødinnsats.

Om lag 1200 mennesker, spillerne inkludert, er involvert i årets Australian Open. De skal alle i hotellkarantene i 14 dager ved ankomst, og de første personene kommer med fly torsdag denne uken.

Tøft regime

Tre hoteller er valgt ut som karantenesteder, og dette er blant reglene som gjelder der:

* Spillerne får forlate rommene sine i maksimalt fem timer per dag for å drive trening eller få behandling.

* Det er ikke tillatt å ha nærkontakt med personer utenfor boblen eller bytte hotell underveis.

* Man kan straffeforfølges av politiet for brudd på karantenereglene.

* Hver spiller får ha én såkalt støtteperson med seg. Alle testes for koronaviruset hver dag.

* Om noen tester positivt for viruset, flyttes vedkommende og alle nærkontakter over til et såkalt helsehotell. Spilleren får ikke delta i turneringen før han eller hun har avgitt en negativ prøve.

Beskytter innbyggerne

Kvalifiseringen til Australian Open er allerede i gang, men den spilles i Qatars hovedstad Doha. Australierne ser ut til å ha tenkt på alt når det kommer til å minimere risikoen for smitte.

– Vi går ut fra at hver eneste tennisspiller som kommer hit, potensielt kan være smittet. Programmet vårt er bygget opp rundt det potensialet og hvordan vi kan sikre oss at en eventuell positiv prøve ikke fører til noen risiko for innbyggerne i Victoria, sier Neville.

Amerikaneren Denis Kudla fikk beskjed om en positiv dopingprøve underveis i sin kvalifiseringskamp mot Elliot Benchetrit mandag.

Den kampen ble fullført fordi Kudla ledet 5-3 i annet sett etter å ha vunnet det første, og amerikaneren gikk seirende ut av duellen. Men han må i isolasjon i en uke, mens Benchetrit må i karantene, så begge er dermed diskvalifisert.