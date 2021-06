– Må gå ut og ta verdensmesteren

Mindaugas Gedminas (24) kan bli første nordmann i OL-bokseringen på 25 år – hvis han slår den russiske verdensmesteren Gleb Bakhsi (25) i Paris fredag kveld.

BRA START: Mindaugas Gedminas (t.h) vant sin første OL-kvalifiseringskamp mot sterke Imre Balazs Bacskai fra Ungarn i London i mars i fjor. Nå må Norges OL-håp vinne to kamper til – fredag og søndag – for å ta seg til ringen i Tokyo om snaut to måneder. Foto: Cal Sport Media / Sipa USA

4. juni 2021 14:48 Sist oppdatert 7 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det nytter ikke å komme med luen i hånden. Han må gå ut og ta verdensmesteren fra 2019. Det gjelder å sette seg i respekt med en gang, sier bokseforbundets sportssjef Per Arne Skau etter å ha analysert Mindaugas Gedminas første motstander i den europeiske OL-kvalifiseringen i boksing.

Den begynte egentlig i London i mars i fjor. Norges OL-håp vant sin første kamp da, før turneringen brått ble avlyst på grunn av coronavirusets inntog. Det betyr at Mindaugas Gedminas må vinne to kamper i Paris – fredag og søndag – for å bli tildelt mellomvekt-billett til Tokyo-OL om 49 dager.

Les også Dopingtest slo ut norsk OL-håp

Taper han den første, er han ute av dansen. Med seier vil motstanderen søndag – i den endelig avgjørende fighten – være fra Hviterussland eller Tyrkia.

– Verdens beste boksere kommer fra Europa. Det er verdenseliten som er her, advarer Per Arne Skau.

Mindaugas Gedminas publiserte dette bildet av seg selv, treneren Zayndi Arsaev og sportssjef Skau på sin Instagram-konto i forbindelse med treningsøkten i Paris torsdag:

168 boksere skal kjempe om 61 kvoteplasser i Le Grand Dôme et par mil sør for Frankrikes hovedstad. Mindaugas Gedminas 75-kilosklasse har seks av dem.

– Mindaugas har nivået inne. Han er en målrettet kar. Han vet hva han vil. Men det er mye som må klaffe, slår sportssjef Skau fast.

Les også Kutt-trøbbel for OL-håpet: – Har ikke tid til dette nå

Sammen med den Kristiansand-bosatte treneren Zayndi Arsaev, utgjør han Mindaugas Gedminas støtteapparat i forberedelsene til skjebnekampen mot Gleb Bakhsi, som etter å ha slått allerede OL-kvalifiserte Eumir Marcial (25) fra Filippinene, ble verdensmester i mellomvekt i Jekaterinburg i september for snart to år siden.

Gedminas vs. Bakhsi starter cirka klokken 20.00 fredag kveld. Oppgjøret vises på Olympic Channel.

– Strengt som rakker’n. Vi får ikke lov til å gå utenfor hotelldøren og kan bare sitte to og to sammen ved et bord. Vi har fått beskjed om arrangøren vil statuere et eksempel overfor dem som ikke overholder smittevernreglene, sier Per Arne Skau om forberedelsesfinishen.

Les også Siste OL-sjanse i juni: Kjemper mot karantenereglene

Fra trioen dro fra Gardermoen onsdag morgen og fram til torsdag kveld etter Gedminas siste treningsøkt foran kampen fredag, er hver og en av dem blitt covid-19-testet fire ganger, ifølge Per Arne Skau.

– Dette er det samme opplegget som det vil bli i OL. Her er det tatt tusen tester til nå. Ingen har vært positive, opplyser Per Arne Skau.

PS! Mindaugas Gedminas måtte fra torsdag kveld gå ned en halv kilo for å få pilen til å legge seg på rett side av 75 kilo under innveiingen fredag morgen.