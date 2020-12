Heidi Løke lei av snakket: «Da svarer jeg: Hvorfor slutter ikke DU i jobben din?»

KOLDING: Landslagets Heidi Løke fyller 38 år lørdag. Håndballspilleren har ingen planer om å legge opp. Absolutt ingen.

Heidi Løke er bestemt. Hun vet hva hun vil og synes noen spørsmål er utidige.

Kort om saken:

Heidi Løke mener alderssnakk i toppidretten er noe tull.

Hun mener hun kan levere på høyt nivå lenge.

Norge møter Nederland i neste EM-kamp torsdag kl. 20.30

Heidi Løke trenger ikke mye plass inne på streken. Når klubbvenninne Henny Reistad i Vipers finner henne med et smart innspill, snur sandefjordingen seg rundt på femøringen. Ballen forlater hånden, Løke går i bakken og får enten mål eller straffe.

– Jeg begynte på landslaget som 26-åring og føler at jeg har mange år igjen på høyt nivå, sier veteranen.

I 12 år har hun forsvart en plass på et av verdens beste håndballag. I tillegg er hun blitt kåret til verdens beste, den samme tittelen som kaptein Stine Bredal Oftedal fikk i fjor.

Løke er motivert til tusen. Ikke minst foran kampen mot Nederland torsdag kveld. Derfor blir hun så irritert hvis noen lurer på når hun skal gi seg.

– Når jeg får spørsmålet «Skal ikke du gi deg snart?» svarer jeg: Hvorfor skal jeg det? Hvorfor slutter ikke du i jobben din? Det er ikke i tankene mine at jeg skal slutte, men det er sånn i håndballen at hvis man bare er kommet i en viss alder, så forventes det at du skal gi deg.

Typisk Heidi Løke. Har scoret og viser det ved å løfte armen på vei hjem. Foto: Bo Amstrup

Rister det av seg

I Løkes hode er det akkurat nå kun kampen mot de regjerende verdensmestrene Nederland torsdag kveld som gjelder. Én kamp av gangen er innprentet over år.

– Vi vet at det kommer til å bli en fartsfylt kamp med to lag som liker å løpe, sier hun om motstanderen som Norge tapte for i siste VM.

I den kampen skal hun igjen vise at snakk om alder er irrelevant. Men ellers blir hun litt oppgitt av «maset» om karriereslutt, men lar det prelle av. Det kommer fra omgivelsene, pressen og utenforstående som bare er nysgjerrige.

Hun ønsker å vise at alt handler om en kropp som tåler det, og ikke minst motivasjon.

Lagvenninne Katrine Lunde (40) får de samme meldingene. Målvakten, som også spiller i Vipers, kom til EM og storspilte mot Romania. Alder er heller ikke r noe tema for henne, selv om hun også opplever slike spørsmål.

Løke, Lunde, Marit Malm Frafjord (35) og Camilla Herrem (34) satser alle på at Norge kvalifiserer seg til OL og at de får en plass på laget. Alle har fått spørsmål om når av mange skal finne sted.

– Jeg har ingen planer om å kutte ut håndballen, sier Herrem.

De to eldste på Norges EM-lag: Heidi Løke (t.v.) og Katrine Lunde. De er også lagvenninner i Vipers. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Glem alderen!

Toppidrettssjef Tore Øvrebø reagerer på alderssnakk i toppidretten, for han bekrefter at det forekommer.

– Det viktige er ikke alder som referanse, men prestasjon og motivasjon. La folk være i fred. La dem holde på så lenge de ønsker, sier Øvrebø og trekker frem roeren Olaf Tufte (44) som et godt eksempel.

Øvrebø mener at målvakten Lunde står for noe av det samme som roeren. Begge har to OL-gull.

– Hun er motivert, dyktig, erfaren, reflektert og leverer topprestasjoner. Det betyr mye for tryggheten i laget. De positive egenskapene nyter laget godt av.

Fakta Heidi Løke Født: 12. desember 1982 Høyde: 173 cm Sivilstand: Alenemamma, to barn Landskamper: 221/796 mål Klubber: Runar, Larvik, Gjerpen, Aalborg, Larvik, Györ, Storhamar, Vipers Landskamper: Meritter: 10 internasjonale medaljer: 3 EM-gull og 1 sølv. 2 VM-gull, 1 sølv og 1 bronse. 1 OL-gull og 1 bronse. Ble Norges nest beste målscorer med 37 mål da Norge vant EM i 2017. Syv ganger på All star-lag i mesterskap. Kåret til Årets spiller i verden av Det internasjonale håndballforbundet (IHF) i 2011. Tre ganger Årets spiller og Årets toppscorer med Larvik. Tilsammen flere NM-titler og seriemesterskap med Larvik og Vipers. Flere triumfer med Györ, også i Champions League. Vis mer

Øvrebø ser følgende: Utøvere som er litt eldre enn andre i samme lag, blir tidlig omtalt som gamle. Det er en uting, mener han.

– Ja, det er dumt å sette et slikt stempel. Kanskje går det ut over motivasjonen til dem som får en slik merkelapp.

Idrettssjefen henviser til historien for å vise utviklingen. Tidligere var det slik at utøverne ga seg da de var 25–26 år. Det ble nærmest forventet av dem med tanke på utdannelse, jobb og familieliv.

– Nå er toppidretten et yrke for mange. Noen tjener godt på det, mens andre er underbetalt. De stortrives likevel meget godt med valget sitt. Og det viktigste: De lever det livet de ønsker og vil holde på så lenge motivasjonen er der. Alderen betyr ingen ting hvis du holder mål.

Fakta Stillingen før hovedrunden i Kolding 1 Norge og Kroatia 4. poeng. 3 Tyskland og Nederland 2 poeng. 5 Romania og Ungarn 0 poeng. De to beste i puljen går til semifinalen torsdag i neste uke. I Herning spiller de seks gjenværende lagene. Vis mer

Heidi Løke (t.h.) og Nora Mørk er klubb- og landslagsvenninner. Foto: Bo Amstrup/NTB

Må være på offensiven

For Heidi Løke er det nettopp slik. Hun stortrives i jobben sin og er alltid innstilt på å legge ned det som kreves. Det gjelder å ligge foran og være offensiv.

– Håndballkarrieren får man aldri igjen, dessverre. Mange andre ting er det mulig å gjøre senere i livet. Så lenge gleden er stor og jeg er skadefri, har jeg tro på at det er mulig å holde meg lenge på et høyt nivå, sier hun.

– Den dagen man føler at man er ferdig, vil man merke det.

Innsats og tæl. Det er varemerket til Heidi Løke. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Får til det hun vil

For mange er Løke en maskin. Hun trenger lite søvn, bor i Sandefjord, pendler til Kristiansand på trening og er hjemme før ungene kommer fra skole og barnehage.

Med eget treningsrom i eneboligen, kan hun trene egenøktene når det passer.

– Den tiden jeg har utenom håndballen, prioriterer jeg ungene mine. Jeg får ikke akkurat tid til TV-serier, ler hun og fortsetter:

– Den daglige treningen synes jeg bare er sinnssyk gøy. Jeg er privilegert som får gjøre det jeg ønsker.

Thorir Hergeirsson har vært på lag med Heidi Løke siden hun debuterte 26 år gammel. Sent, men godt. Foto: Vidar Ruud / NTB

Imponert sjef

Lagvenninner og ikke minst landslagstrener Thorir Hergeirsson er imponert over det hun får til.

– Heidi er spesiell i så måte. Hun er enormt dedikert, har en sterk vilje og motivasjon. Dessuten har hun noen krefter der og vilje til å gå helt ned i kjelleren når det trengs.

Hergeirsson tenker ikke alder når han tar ut spillerne.

– Er du god nok, er du med.