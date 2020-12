Marte (23) fra Tromsø spiller på Norges beste lag, men tjener ikke én krone på idretten

Marte Sofie Danielsen (23) har vært med på BK Tromsøs utrolige reise fra 2.-divisjon til eliteserien. Nå jakter hun serie- og cupgull med Norges beste lag.

ELITESERIESPILLER: Marte Sofie Danielsen i døråpningen hjemme i Workinnmarka kun dager før ny eksamen og påfølgende eliteseriekamp. Tobias Stein Eilertsen

34 minutter siden

Sist helg tok BK Tromsø et enormt steg mot sin første cupfinale da de vant 3–0 borte mot TIF Viking i første semifinale.

Resultatet betyr at BKT er klar for finale med seier i returkampen i Tromsø 16. januar. Også et tap med 3–2 i sett vil gi finaleplass, mens det vil bli avgjort med et såkalt golden set, dersom TIF Viking vinner 3–0 eller 3–1.