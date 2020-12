Warholm med internasjonal sponsoravtale: – Ønsker ikke snakke om penger

Karsten Warholm (24) skriver tirsdag sin første store internasjonale sponsoravtale.

Foto: BJØRN S. DELEBEKK

15. des. 2020 12:11 Sist oppdatert nå nettopp

Med unntak av utstyrsavtalen med Puma har 400 meter hekk-stjernen til nå hatt bare nasjonale avtaler.

Den nye avtalen er med energidrikken Red Bull, som satser hardt på sport og har hatt en rekke norske utøvere i stallen.

– Dette er en avtale som gir spennende muligheter som jeg ikke har hatt tidligere, sier Karsten Warholm i en pressemelding.

– Penger ønsker jeg ikke å snakke om. Dette er en sak mellom partene i avtalen. Det eneste jeg kan si er at dette er en stor personlig samarbeidsavtale for meg. Utover det vil jeg ikke kommentere den saken. Ferdig snakka.

Kevin Youngs snart 30 år gamle verdensrekord på 400 meter hekk lever farlig. Warholm var bare ni hundredeler unna da han løp over de ti hekkene på 46,87 i Stockholm i august.

Av norske utøvere har Red Bull aktive utøvere som Henrik Kristoffersen (alpint), Nora Mørk (håndball), Kjetil Borch (roing), Kristian Blummenfelt (triatlon), Anders Berntsen Mol og Christian S. Sørum (sandvolleyball), Dennis Hauger (motorsport) og Marcus Kleveland (snowboard) med flere i sitt team.

Karsten Warholm mener at avtalen vil gjøre det lettere for ham, både når det gjelder trening og konkurranser. Red Bull har blant annet et eget treningssenter i Østerrike.

– Red Bull er en sponsor som kan bidra veldig i forhold til tilretteleggelse for meg som idrettsutøver. Dette har Red Bull lang erfaring med – og dette er noe de kan. Red Bull har masse kompetanse på toppidrett innen mange ulike sjangre. De vet mye om å legge til rette for å prestere på sitt beste. Dette er noe av det som jeg kommer til å benytte meg av, sier Warholm.

Norges Friidrettsforbund har godkjent dette som en personlig avtale.