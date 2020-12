Sola skifter retning: – Talentene skal utvikles i egen klubb

For ett år siden fikk Sola kritikk for talent-stjeling. Sola-treneren har ingen planer om at det skal gjenta seg. – Vi skal ikke headhunte unge talent, sier Steffen Stegavik.

14 av spillerne på A-laget til Sola har bakgrunn i en lokal klubb. Her er 12 av dem. Bak fra venstre: Hege Holgersen Danielsen, Kristina Sirum Novak, Amalie Frøland, Malin Holta, Martha Barka, Frøydis Seierstad Wiik og Karoline Jensen. Foran: Johanna Fossum, Guro Berland Husebø, Emilie Andreassen Hamre og Kristiane Knutsen. På veggen bak: Camilla Herrem. Sola Håndball

– Det gjøres en utrolig god jobb i regionen, som gir Sola muligheten til å være det flaggskipet på elitenivå som vi er, og det er vi evig takknemlige for, sier Steffen Stegavik til Aftenbladet.

Etter at første halvdel av sesongen er gjennomført, ligger Sola på 3. plass på tabellen med 16 poeng, og er klare for sin aller første cupfinale i klubbens historie. Så langt har det gått mye bedre enn treneren våget å drømme om for elitelaget som består av mange lokale spillere.