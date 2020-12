Mediehusene i Norge forener krefter for å sikre seg rettighetene til norsk toppfotball

iTromsø er en av aktørene som når inn i kampen om å sikre seg rettigheter.

OPPRYKK: TIL rykket opp og spiller i Eliteserien fra 2021. Nå samles mediehusene i Norge for å kjempe om rettighetene til å vise norsk toppfotball. Foto: Rune Stoltz Bertinussen



I en felles pressemelding sendt ut i dag er det klart at Polaris Media, Schibsted og Amedia har inngått et forpliktende samarbeid for å kjempe om rettighetene til å vise norsk fotball i perioden 2023-2028.

iTromsø er en av de mange lokale mediehusene som er eid av Polaris Media, som omfattes av denne avtalen.

– Det er vår klare mening at dette betyr mye både for publikum og klubbene, og da er det viktig også for små og store mediehus over det ganske land. Ved å stå sammen har vi større sjanser for å hindre at rettighetene går til aktører som ikke tar det samme ansvaret for å dekke både topp og bredde i norsk fotball sier konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch.

Fra bredde til topp

Streaming av idrett har tatt seg enormt opp i mediehusene de siste par årene, og det har tidvis vært stor konkurranse mellom mediehusene om rettighetene.

Nå skal de altså forene krefter for å sikre seg rettighetene.

– De tre mediekonsernene samler hovedtyngden av alle norske lokale, regionale og nasjonale mediehus, som i alle år har dekket fotball på en måte som både publikum, klubbene og sporten har hatt stor glede og nytte av. Når streaming av fotball på de øverste nivåene både for kvinner og menn nå er rettighetsbelagt, er målet å sikre at disse mediehusene kan ha denne sentrale rollen også i fremtiden, står det i pressemeldingene.

Amedia har tidligere hatt rettighetene til 2.- og 3.-divisjon, mens Discovery har hatt rettighetene til Eliteserien og 1.-divisjon.

Det er fortsatt uklart om rettighetene blir tildelt samlet.

– Norges Fotballforbund (NFF) har lagt ut rettighetene for de fire øverste nivåene for menn, de to øverste nivåene for kvinner, NM (cupen) for både menn og kvinner, landskamper for aldersbestemte landslag til og med U-21 og landskamper for kvinner i en samlet pakke. Det er fortsatt uklart om rettighetene blir tildelt samlet, eller om det under prosessen blir delt opp i flere rettighetspakker. I perioden frem til og med 2022 har eksempelvis Discovery rettighetene til Eliteserien og 1. divisjon (Obosligaen), mens Amedia blant annet har rettighetene til 2. og 3. divisjon (PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen) og deler av cupen, står det i pressemeldingen.

– Godt samarbeid

Polaris Media har tidligere samarbeidet med Amedia gjennom lokale mediehus om enkelte kamper.

– Polaris Media har de siste årene hatt et godt samarbeid med Amedia om disse rettighetene, der våre mediehus har fått rettigheter i områder der vi ikke er i direkte konkurranse med Amedia. I år har vi også hatt et godt samarbeid med VG for å sikre rettigheter til å vise de innledende rundene for våre lag, Molde og Rosenborg, i kvalifiseringen til Champions League og Europa League. VG er en viktig aktør også i det samarbeidet som nå er etablert for å kunne overføre mest mulig av norsk fotball i regi av våre mediehus. Det er ventet at NFF i løpet av relativt kort tid vil tildele rettigheter og inngå avtaler. Dersom vi når frem, vil vi sende ut mer informasjon om hvordan samarbeidet blir organisert i årene fremover, står det i pressemeldingen.