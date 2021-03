Sølv til Riiber og Andersen på lagsprinten: – Fortærende

OBERSTDORF/OSLO (VG) Espen Andersen (27) og Jarl Magnus Riiber (23) jaktet Østerrike febrilsk, men måtte nøye seg med sølv på lagsprinten.

6. mars 2021 15:30 Sist oppdatert nå nettopp

Et godt hopp av Espen Andersen og et svakere hopp av Jarl Magnus Riiber, gjorde at de norske herrene hadde en jobb å gjøre i langrennet under lagsprinten.

Duoen jaktet Østerrike i front, men de klarte aldri å hente inn konkurrentene Johannes Lamparter (19) og Lukas Greiderer (27).

– Vi gjorde i hvert fall et ordentlig forsøk, men måtte innse at de ikke gikk. Det er fortærende, men vi må leve med det. Vi har fått grafset litt oss en del. Vi hadde forventet at vi skulle komme nærmere, men vi kom aldri dit, konkluder sportssjef Ivar Stuan til NRK.

– Jeg er kjempefornøyd. Vi gikk for gull, men de var sterke. Det var fortjent, sier Andersen til NRK.

Norge gikk ut over halvminuttet bak Japan og Østerrike – og bak kom langrennssterke Tyskland jagende. Løperne gikk fem runder à 1,5 kilometer hver, og det var Andersen som startet jakten for Norge.

Mye av ansvaret falt imidlertid på Riibers skuldre, for det var på hans etapper Norge klarte å hente inn deler av forspranget.

På sin tredje etappe gikk Andersen forbi Japan, og Norge hadde sølvet i sin hule hånd. Nå var det gullet som sto i tankene for den norske duoen.

Lamparter og Greiderer sto imidlertid imponerende imot presset bakfra. Selv Riiber begynte å tape tid til sistnevnte, og da forsvant også gullhåpet.

– Det går ikke, dette her, konkluderte NRKs Torgeir Bjørn på nest siste etappe.

Greiderer gikk ensom i mål og hoppet over målstreken. Over halvminuttet bak kom Riiber like alene inn til sølv.

Lamparter vant individuelt gull i stor bakke og tangerte Riiber i antall gull på dagens distanse. Begge reiser hjem fra Oberstdorf med to gull hver. Riiber vant i normalbakken og i lagkonkurransen og har i tillegg to sølv fra årets VM i Tyskland.

Tidenes mestvinnende kombinertløper i VM, Eric Frenzel, og hans tyske lagkamerat, Fabian Riessle, hentet inn Japan før oppløpet og spurtet inn bronsemedaljen.

Frenzels 17 VM-medalje i karrieren gjør samtidig at han tangerer Bjørn Dæhlie som den med flest medaljer i VM-historien.