Utpekes til favoritt: – Banen passer Viktor perfekt

Banen i Florida er som skapt for Viktor Hovland, eller omvendt. Kort sagt: Det vil ikke være en overraskelse hvis Norges golffenomen vinner prestisjetunge og pengestinne «The Players Championship» i Florida.

MIDLERTIDIG TILBAKESLAG: Viktor Hovland fikk en liten prestasjonsdupp under forrige helgs «Arnold Palmer Invitational» i Orlando i Florida. Torsdag slår han ut i prestisjeturneringen «The Players Championship» i samme stat. Foto: John Raoux / AP

46 minutter siden

Det mener Eurosports mangeårige golfkommentator Per Haugsrud.

– Han er en av de største favorittene til å vinne, slår den tidligere golfproffen fast.

Han er mildt sagt meget entusiastisk på Viktor Hovlands (23) vegne foran gigantturneringen i Ponte Vedra Beach i Florida fra torsdag til søndag.

Den totale premiepotten for «Spillernes mesterskap» på banen til Sawgrass Country Club er 15 millioner dollar, det vil si 127 millioner kroner etter dagens kurs. Hvor av drøyt 20 millioner kroner tilfaller vinneren.

Viktor Hovland slår ut klokken 13.29 norsk tid torsdag.

Fra da kan han følges slag for slag via appen til GOLFTV, opplyser kommunikasjonsrådgiver Martin Hinsch hos Discovery. Den sendingen vil bli kommentert av Ola Bentzen, med Carsten Skjelbreid og eks golfproff Marius Thorp i studio – der Kjetil André Aamodt er gjest.

Eurosports hovedsending fra Florida starter senere den dagen, men er tilbake direkte fredag til søndag med Per Haugsrud og Henrik Bjørnstad som kommentatorer.

– Banen passer Viktor perfekt. Den er så smal, og han slår snorrett - som etter en linjal. Han kan ikke stave til «trær», forklarer Per Haugsrud med tanke på Hovlands fremste våpen og det faktum at banen sørøst for Jacksonville i Florida er omkranset av skumle trær her og der. Slår du litt skjevt én gang, risikerer du å ikke se greenen for bare trær etter det.

– Du kan ikke ha en «fade» (ballen skjevt fra venstre mot høyre) en gang, understreker Per Haugsrud med golfslang.

Viktor Hovland gikk på en liten smell sist helg, etter en imponerende resultatrekke. «The Players Championship» byr på det absolutt beste startfeltet i henhold til verdensrankingen, en slags sportens crème de la crème - der trynetillegg er «no go».

Per Haugsrud mener det første - det ferske tilbakeslaget - vil være til Viktor Hovlands fordel.

– Han ville vel ikke spille dårlig da?

– Nei, men det er bare slik det er. Han var litt sliten etter å ha vært så lenge og mange ganger i toppen. Det var egentlig nydelig at han ramlet ned og dermed fikk mer tid til å lade opp mot denne turneringen, svarer Per Haugsrud.

Golf Digest har ranket alle de hundre spillerne som starter «TPC Sawgrass». Magasinet har plassert Jon Rahm (26) på topp og verdensener Dustin Johnson (36) på 3. plass bak Patrick Cantlay. Spanske Rahm er nummer to på verdensrankingen, Cantlay (28) fra USA nummer ni.

Viktor Hovland er på 13. plass på den offisielle verdensrankingen.

Golf Digest gir ham 7. plass på rankingen til «The Players Championship». Begrunnelsen er ikke noe dårligere, snarere tvert imot:

«Han vil sikkert være et populært valg til å vinne denne helgen».

Magasinet mener at Hovland har forbedret puttingen og at han «er god nok» til å vinne en hver golfturnering allerede.

Per Haugsrud understreker det selvsagte, at å vinne «er ikke lett». Han sier blant annet at Dustin Johnson til perfeksjon profiterer på samme kvaliteter som Viktor Hovland, og at han til og med er i stand til å slå ballen litt lenger enn nordmannen. Hvis de to hver eneste helg hadde spilt på samme type bane som den som nå gjelder, ville de vært i tetbildet alle gangene, ifølge Per Haugsrud.

Ps! Viktor Hovland var med i startfeltet til «The Players Championship» på samme tid i fjor. Mesterskapet kom så vidt i gang før det ble avlyst på grunn av coronapandemien. Derfor står han oppført som debutant foran årets mesterskap på den faste «The Players Championship»-banen Sawgrass i Florida.