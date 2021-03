Disse lokale jentene har vært med på hele Vipers-suksessen: – Det har vært en helt vill reise

Sørlendingene Tonje Haugjord Refsnes (26) og Vilde Kaurin Jonassen (28) har vært i Vipers i henholdsvis sju og ni år. De har vært med på reisen fra å være et lag for bydelen Vågsbygd til å ha mål om å bli best i Europa.

Tonje Haugjord Refsnes (t.v.) og Vilde Kaurin Jonassen har spilt i Vipers henholdsvis siden 2014 og 2012. Søndag spiller de om nok en kvartfinale i Champions League. Her er de avbildet utenfor hotellet Vipers bor på i danske Silkeborg. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

SILKEBORG, DANMARK: – Det har vært en helt vill reise, sier Vilde Kaurin Jonassen.

Fædrelandsvennen treffer henne og lagvenninnen Tonje Haugjord Refsnes på hotellet i danske Silkeborg der Vipers-spillerne bor i forbindelse med kampene mot Odense. Kommende søndag spiller de om ny kvartfinalebillett i Champions League. Der var de også for to år siden, da de tok seg videre til Final4 – og tok bronsemedalje i den gjeveste europeiske klubbturneringen.

De første årene de to jentene var i Vipers spilte de for 200 tilskuere i Karusshallen, og kjempet midt på tabellen i eliteserien. Før koronapandemien inntraff ble de vant til å spille foran et fullsatt Aquarama med rundt 2000 tilskuere. De har også blitt serie- og cupmester tre ganger.

Vipers-jentene tok sin første tittel da de ble norgesmester i romjula 2017. Da slo de Stabæk hele 30–17 i Oslo Spektrum. Tonje Haugjord Refsnes er nummer fem fra venstre i bakerste rekke, mens Vilde Kaurin Jonassen står rett foran henne. Foto: Terje Refsnes

– Tidligere var vi et bydelslag, nå er Vipers blitt et lag for hele byen, ja, hele Sørlandet, sier Refsnes.

– Å tenke tilbake på den utviklingen klubben har hatt, er helt fantastisk. Vi spillerne, trenerne og administrasjonen har lagt ned et utrolig arbeid for å få dette til, sier Jonassen, og kjenner på stoltheten over det de har vært med på de siste årene.

Visjon om å detronisere Larvik

Vilde Kaurin Jonassen er født og oppvokst på Hellemyr i Kristiansand, men spilte sine ungdomsår i AK 28 på Lund. I 2012, som 19-åring, meldte hun overgang til Sørlandets flaggskip. Tonje Haugjord Refsnes har sine røtter på Evje, men flyttet til Kristiansand som 16-åring og valgte å spille for Randesund. Etter å ha hospitert hos Vipers i to år skrev hun kontrakt i 2014.

Vipers-vingen Vilde Kaurin Jonassen feirer scoring mot Larvik i Aquarama i mai 2015. Vipers pådro Larvik sitt første tap på over ett år, da de vant 31–25 i semifinalen i sluttspillet. Til venstre står nåværende Vipers-spiller Nora Mørk. Foto: Terje Refsnes

Det var Peder Langfeldt, daværende sportssjef i Vipers, som så kvalitetene i de to sørlendingene, og hentet dem til klubben. Allerede da hadde rosatrøyene bestemt seg for å detronisere Larvik. Før Vipers’ første seriegull i 2018, hadde Larvik vunnet de 17 foregående mesterskapene.

– Det var litt skremmende. Jeg husker jeg tenkte «oi, skal vi få til dette?». Larvik hadde jo vært på tronen så lenge, mimrer Jonassen.

– Mange lag sparte de beste spillerne mot Larvik, for man klarte ikke å slå dem uansett, sier Refsnes.

– Jeg sa at de kunne bli veldig gode eliteseriespillere. De følte seg smigret, men mente nok det bare var vas å kunne vippe Larvik av tronen, sier Langfeldt og ler.

Hentet landslagsprofiler

5. juni 2015 ble et vendepunkt for Vipers. Da offentliggjorde de signeringen av landslagsspiller Marta Tomac. Året etter kom Linn Jørum Sulland, og i 2017 vendte supermålvakten Katrine Lunde hjem fra russiske Rostov-Don.

– Det var veldig stort å plutselig få den typen spillere til klubben, sier Vilde Jonassen.

– Men nå er vi blitt vant til det. Ja, selvfølgelig ville Nora Mørk til Vipers. Vi har jo blitt en klubb som store internasjonale stjerner vil spille for, sier Tonje Haugjord Refsnes.

Tonje Haugjord Refsnes feirer scoring mot polske Lublin i EHF-cupen i januar 2016. Her feirer hun sammen med Marta Tomac. Vipers vant kampen 28–22. Foto: Terje Refsnes

Jentene husker da at det var veldig stort å ha én landslagsspiller med i troppen. I europamesterskapet i 2020 hadde Vipers på et tidspunkt seks av sju spillere på banen samtidig på det norske landslaget: Katrine Lunde, Malin Aune, Henny Reistad, Marta Tomac, Emilie Hegh Arntzen og Heidi Løke.

– I det første mesterskapet tenkte jeg at «der er Marta, der er Marta». Nå er det helt normalt at halve landslagstroppen er våre lagvenninner, sier Refsnes.

– Utviklet seg sammen med klubben

– Hvordan har dere utviklet dere videre til nå å spille med noen av de beste spillerne i verden?

– Jeg føler vår utvikling har skjedd sammen med klubbens. Det har skjedd endringer underveis, men vi har blitt stilt krav til hele veien, svarer Jonassen.

Både hun og Refsnes gikk direkte fra 2. divisjonsklubber til Vipers. Selv om Randesund har tatt steget opp i 1. divisjon, mener de to det nå er vanskeligere for unge, lokale jenter å spille seg inn på Norges beste lag.

Vipers-spillerne sammen på trening, her fra IBF Arena i danske Ikast. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

– Den fysikken og det trøkket vi har nå er helt annerledes enn det vi hadde da vi kom hit, sier den raske venstrekanten Jonassen.

– Ja, det var lettere å gå fra 2. divisjon til 8. plass i eliteserien da enn det vil være å gå fra 1. divisjon til toppen av internasjonal håndball nå, sier bakspiller Refsnes.

Gjekstad glad for lokale spillere

Trener Ole Gustav Gjekstad har foran neste sesong hentet fem nye spillere, hvorav fire er utenlandske. Han mener likevel det er viktig å ha noen sørlendinger på laget, og at både Jonassen og Refsnes har gjort seg fortjent til å være med på reisen videre mot å vinne Champions League innen 2023.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

– Det er viktig med slike kontinuitetsbærere, men det viktigste er selvsagt at de er gode håndballspillere. Spillere med lokal tilhørighet er ingen selvfølge når vi snakker om klubber som vil hevde seg i toppen av Champions League, sier Gjekstad, og legger til:

– Det er fint at vi har flere spillere med sørlandsdialekt.

– Et lag som er rigget for å vinne CL

Bent Svele, håndballekspert i TV2, er svært imponert over forvandlingen som har skjedd i Vipers de siste årene.

– De var ikke en parentes i norsk håndball, men de var heller ikke en klubb man nevnte da man snakket om titler. Nå har Vipers et lag som er rigget for å vinne Champions League, de har hatt en enorm utvikling, sier Svele.

Han trekker særlig fram jobben Terje Marcussen (avtroppende daglig leder) og Peder Langfeldt (trener 2006–2011 og sportssjef 2011–2018) har gjort.

– Det er mange lag som har sagt at de ville utfordre Larvik, men ingen andre enn Vipers har klart å gjøre ord til handling. Det er garantert mange støttespillere som ikke stikker hodet fram, men med Terje som frontfigur og Peder som sportssjef, har de staket ut en kurs som har gjort Vipers til et lokomotiv i internasjonal håndball.