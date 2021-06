Sander Svendsen om brorens åpenhet rundt angst: – Utrolig stolt

VALLE (VG) I mange år visste Sander Svendsen (23) ingenting om hva lillebroren slet med.

STOLT STOREBROR: Sander Svendsen på trening med Odd på Skagerak Arena. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Responsen har vært helt fantastisk. Som jeg også har sagt til ham, er jeg utrolig stolt over at han har fortalt historien og at han har vært så ærlig, sier Odd-spiller Sander Svendsen.

Det var i begynnelsen av juni at lillebror og Lillestrøm-spiller Tobias Svendsen (21) valgte å åpne opp om at han i flere år har vært preget av angst.

– Det satte helt sinnssyke spor i meg. Noe jeg ikke klarte å takle, jeg skjønte ingenting av hva som skjedde, jeg ble livredd. Det startet i 2016, det ballet på seg, det kom og gikk. Det var angsten for å bli redd igjen. Angsten for angsten. Av og til hadde man gode perioder. Så plutselig kom det tilbake. At man var livredd, fortalte Tobias Svendsen til VG.

Redselen satte seg i ham, og den uønskede magefølelsen har dukket opp med jevne mellomrom de siste fem årene. Det har vært med på å prege fotballkarrieren til talentet.

– Jeg tror det gir ham mye å fortelle om det, og jeg tror det gir mye til mennesker som kjenner på det samme, sier storebror Sander Svendsen når VG møter ham etter eliteseriekampen mot Vålerenga et par uker senere.

BRØDRE: Tobias og Sander Svendsen i forbindelse med et VG-intervju tilbake i 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Han forteller videre at han i flere år ikke har vært klar over hva lillebroren slet med.

– Det kom veldig som et sjokk på meg. Han er bare to år yngre og vi har vært bestevenner siden dag én. Det kom som et sjokk på familien og i en storebrors hjerte. Det må jeg ærlig innrømme. Men det at han går ut med det, er kanskje det viktigste og første steget til å innse at nå skal det gå fremover og bli lysere, sier Sander Svendsen.

Noen dager etter Tobias Svendsen valgte å åpne opp om sin historie, fortalte han til VG at han hadde fått voldsom respons og bare positive meldinger. Lagkamerat Pål André Helland lanserte blant annet Svendsen som kandidat til årets forbilde på sin Instagram-profil.

Storebroren synes det er flott å se all kjærligheten som har kommet.

– Han går foran som det forbildet han er. Den kjærligheten han har fått viser hvor mange fine mennesker det er i verden også. Det er veldig positivt, sier han.

– Jeg er utrolig stolt av ham og har mye, mye kjærlighet for at han velger å gjøre det han gjør. Jeg er sikker på at han vil komme veldig sterk og styrket ut av dette, avslutter Odd-spilleren.

Tobias Svendsen var lenge omtalt som et stortalent. Han var Molde-spiller fra 2015 til 2020, men ble i perioden fra 2018 lånt ut til Haugesund, Sandefjord og Nest-Sotra. Han har spilt på aldersbestemte landslag siden 2014.

I fjor ble han kjøpt av Lillestrøm fra HamKam. Storebror Sander er lånt ut fra danske Odense til Odd. Sistnevnte spiller søndag borte mot Brann, mens LSK gjester Alfheim i Tromsø. Avspark i begge kampene er klokken 18.00, og vises på Discovery+.