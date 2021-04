Hvordan havner en YouTube-kjendis i ringen med en av tidenes beste boksere? Svaret kan være mer enn bare penger.

I juni møter YouTube-stjernen Logan Paul (26) bokseikonet Floyd Mayweather. Det kan bli innbringende for dem begge.

Logan Paul (midten) etter kampen mot KSI i 2018. Foto: TOM JACOBS / Reuters

8 minutter siden

Kort om saken:

Denne uken ble det klart at det pensjonerte bokseikonet Floyd Mayweather møter Logan Paul til boksekamp i Miami 6. juni.

Mayweather er en av tidenes beste boksere. Paul har hatt stor suksess på Youtube.

Kampen kan ha stor kommersiell verdi

25. august 2018: Det var et syn som må ha vært litt absurd for den tradisjonelle bokseentusiasten. Nesten 20.000 tilskuere i Manchester Arena gikk berserk. Inne i bokseringen var ikke Muhammad Ali eller Tyson Fury, men to YouTube-stjerner ved navn KSI og Logan Paul.

Førstnevnte (som egentlig heter Olajide Olayinka Williams Olatunji) ble utropt til vinner både denne kvelden og i returkampen i USA over ett år senere. Mange millioner så på. Det første oppgjøret ble kalt «tidenes største amatørkamp i boksing».

Nå skal Logan Paul i aksjon igjen. Denne uken ble det offisielt at han skal møte Floyd Mayweather, en av tidenes beste boksere, i juni.

Men hvorfor det? Hvordan kan en internettkjendis plutselig ende i ringen med en av tidenes beste boksere?

– Smerte var attraksjonen

Rundt 2015 hadde Logan Paul bygd opp en stadig større følgerskare på diverse sosiale medieplattformer. Dette førte til opptredener i diverse serier og filmer, noe som bidro til at Youtube-kanalen hans vokste. En rekke kontroversielle utsagn ga også mer oppmerksomhet. Men i 2018 fant både han, broren Jake og KSI enda en arena de kunne være synlige på: i bokseringen.

På det tidspunktet var de allerede gigantiske i diverse kanaler. I skrivende stund har Logan Paul nesten 23 millioner abonnenter på Youtube, men rekkevidden favner enda bredere om man tar med underkanalene og kontoene han har på andre sosiale medier.

De som følger kjendiser på sosiale medier tett, har ofte noen favoritter, akkurat som at andre heier på et fotballag. Mange finner det underholdende å se sin favoritt i forskjellige situasjoner.

For andre seere appellerer det å se en kjendis de misliker, få juling. The Verges skribent Vlad Savov formulerte det på følgende måte etter den første kampen mellom KSI og Paul:

«Boksing var ikke attraksjonen. Det var smerten.»

Spesielt Logan Paul har fått kritikk for flere tidligere utsagn. Dermed var det ikke bare hans egne fans som ville se kampen, men også de som rett og slett ønsket å se ham ha det fysisk vondt.

Men kampen fikk ingen ren hyllest. Spesielt ikke fra personer i boksemiljøet. De ble provoserte over at to karer med lite trening skulle bokse en kamp som nesten ble behandlet som et vaskeekte tungvekteroppgjør.

Samtidig erkjente noen av dem at boksing og idrett i seg selv også er å betrakte som underholdning.

Kampen mellom Paul og KSI (høyre) engasjerte og provoserte, men alt tyder på at det var lønnsomt for begge. Foto: TOM JACOBS / Reuters

Skal ha tjent enormt mye

2,25 millioner så den første kampen direkte. Over én million av disse betalte for å se den på YouTubes betaltjeneste. Det antas at flere millioner også så kampen på diverse ulovlige nettstrømmer.

Det var med andre ord god butikk. Logan har i etterkant hevdet at han faktisk tapte penger på kampen, men diverse aviser, blant annet The Times, anslår at han og KSI tjente mellom 300 og 400 millioner kroner hver. Det er voldsomt mye penger, selv for personer med over 20 millioner Youtube-abonnenter.

Sånn sett er det kanskje ikke så rart at Logan Paul har tatt det et steg videre?

Mulighet for stor utbetaling

Styrking av egen merkevare og store pengesummer er nok å regne som gode motivatorer når han nå har avtalt kamp mot Floyd Mayweather.

Men hvorfor skal en av tidenes beste boksere møte en som tilsynelatende ikke er i nærheten av hans eget nivå?

Man behøver kanskje ikke se lenger enn Mayweathers kallenavn: «Money». Han gikk 50 profesjonelle kamper uten å tape, men har aldri vært kjent for å selge seg billig utenfor ringen heller. Han la egentlig opp i 2015, men gjorde comeback i en kamp mot MMA-stjernen Conor McGregor i 2017. Ifølge Forbes skal Mayweather ha tjent rundt to milliarder på den kampen.

«Money» er med andre ord ikke fremmed for å utnytte en mulighet til å blande boksing og underholdning. Han skal ha sett det kommersielle potensialet i en kamp mot Paul.

– Floyd mener dette er et monsterarrangement, skal en kilde nær Mayweather ha fortalt The Athletic.

Floyd Mayweather (venstre) sees av mange på som en av tidenes absolutt beste boksere. Han vant møtet med Conor McGregor i 2017. Det er hans foreløpig siste proffkamp. Kampen mot Paul regnes som en oppvisningskamp. Foto: Mark J. Rebilas / USA TODAY

Det er usikkert nøyaktig hvor mye de to motstanderne vil tjene på kampen, men Mayweathers team ser ut til å være fornøyde med de økonomiske spådommene.

Lite tyder på at Mayweathers ubeseirede rekke kan trues av Paul i juni. Men det bryr neppe sistnevnte seg om.

Kilder: The Guardian, The Verge, The Athletic, BBC, Forbes, The Times