Superduellen i Monaco: – Ikke normalt

Steinar Hoen er overrasket over at Karsten Warholm og Rai Benjamin møtes til superduell tre uker før de skal gjøre opp om OL-gullet. Men Bisletts stjernefikser understreker at han er misunnelig på Monaco som har fått den i stand.

LITT BEDRE: Rai Benjamin kan vise til tidenes nest raskeste tid på 400 meter hekk etter sitt superløp i det amerikanske OL-uttaket sist helg. Karsten Warholm har imidlertid for vane å slå erkerivalen hver gang det gjelder. Foto: AFP/Bjørn S. Delebekk

– Jeg trodde ikke det skulle skje. Det er ikke normalt. Jeg er overrasket. Men all ære til Monaco. Jeg er er kjempemisunnelig på dem, sier Steinar Hoen.

Det har lenge var klart at Karsten Warholm (25) skal løpe sin siste konkurranse på 400 meter hekk før OL i Monaco fredag 9. juli. Tirsdag ble det også klart at Rai Benjamin (23) er klar for det samme i fyrstedømmets Diamond League-stevne.

Bisletts stevnegeneral karakteriserer den antatte gullkampen på 400 meter hekk mellom amerikaneren og Norges dobbelte verdensmester som en av de største duellene i OL, der finalen går klokken 05.20 norsk tid den 3. august.

Siste gang de to møttes var i VM-finalen i Doha for ett år og ni måneder siden: 1) Karsten Warholm 47,42, 2) Rai Benjamin 47,66. Det skjedde en måned etter en vanvittig duell mellom de to i Diamond League-finalen i Zürich, der Warholm første gang løp under 47 sekunder – og med 46,92 sekunder var seks hundredeler foran Rai Benjamin på 2. plass.

I fjor satte Karsten Warholm europarekord og var ni hundredeler fra Kevin Youngs verdensrekord 46,78 fra Barcelona-OL 1992 da han – under vanskelige forhold – stormet inn til 46,87 sekunder i Stockholm. For fem dager siden var Rai Benjamin seks hundredeler fra å slette landsmannens 29 år gamle rekord da han – etter en «moderat» åpning – vant det amerikanske mesterskapet med tiden 46,83 sekunder.

«Jækla bra av Rai. Gledes til torsdag», svarte Karsten Warholm på spørsmål om en kommentar til erkerivalens forrykende tidenes nest beste tid.

Torsdag sesongdebuterer Karsten Warholm på 400 meter hekk under Bisletts Diamond League-stevne. Steinar Hoen påpeker at det så kort tid etter det amerikanske mesterskapet var «uaktuelt» å prøve å lokke Benjamin til en duell i Oslo.

Det er uansett høyst uvanlig – eller «ikke normalt» – at friidrettens løperstjerner på de kortere distansene står på samme startstrek som ledd i siste oppkjøring til VM og OL.

– Ikke under normale omstendigheter. Men covid-19 har snudd opp ned på alt vi er vant til, sier Steinar Hoen.

NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal mener Warholm mot Benjamin i Monaco om 10 dager «er kjempespennende», og at duellen ikke minst er kommersielt attraktiv. At arrangøren har fått den på plass, tror han også kan skyldes at friidrettsutøvere i USA ikke har samme økonomiske betingelser som i Norge «når du er god».

– Amerikanerne er blakk, rett og slett. De takker ja til mye, sier Vebjørn Rodal med tanke på de covid-19-økonomiske konsekvensene for Benjamin & co.

På spørsmål om det av «taktiske hensyn» ville være gunstig for Warholm at Benjamin går seirende ut av Monaco-bataljen, svarer Norges gullhelt på 800-meter fra 1996-OL at det aller beste er å slå ham (Benjamin), «hver gang».

– Warholm kan med sine tøffe åpninger legge press på ham. Det har han gjort før, sier Vebjørn Rodal.

Hans NRK-kollega Jann Post mener at det «selvfølgelig» blir en psykologisk kamp, der det er om å gjøre å få det mentale overtaket inn i OL. Post, som står bak podkasten «I det lange løp» og nylig ga ut boken «Et steg foran – veien til varig løpeglede», mener 400 meter hekk er den øvelsen som minst innbyr til taktikkeri.

– Den handler om rytme, påpeker Post.

NRKs mangeårige friidrett- og langrennskommentator tilføyer at duellen også dreier seg om «egen markedsverdi», at Warholm neppe har lyst til å se sin lange seiersrekke bli brutt og uansett om han løper i NM eller Diamond League «alltid» løper for fullt.

I likhet med Rodal tror han at Karsten Warholm på Bislett torsdag kveld kan tøtsje verdensrekordtiden, til og med «pynte på den». Blant annet fordi Karsten Warholm for snaut fire uker siden samme sted senket sin verdens beste tid på 300 meter hekk med et halvt sekund – til 33,26 sekunder.

– Den skaper forventninger. Han viste «stayer» da, spesielt over siste hekk og inn. Vi må bare snakke om verdensrekord, sier Vebjørn Rodal.