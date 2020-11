Stegavik har totalforvandlet Sola: - Gått over all forventning

Trenerferskingen Steffen Stegavik (36) brukte bare et halvt år på å snu opp ned på Sola. Faktisk ligger han to år foran sitt drømmeskjema.

Steffen Stegavik har tatt utfordringen med å gjenreise Sola på strak arm. Her er det kona Camilla Herem (forgrunnen) og Solas storscorer Malin Holta som får noen beskjeder på trening tidlige denne uken. Pål Christensen

6 minutter siden

ÅSENHALLEN: – Det har gått over all forventning. Da jeg tok denne jobben var drømmen min og håpet at vi skulle klare å komme oss opp der vi er i dag i løpet av to år. Det har gått fort og det har gått bra, sier trønderen til Aftenbladet og smiler.

Da Aftenbladet møtte Sola-trener Steffen Stegavik og kona Camilla Herrem, landslagsspiller og Solas største profil, i april, snakket Stegavik om drømmen han hadde om at de to skulle få til noe sammen i Sola.