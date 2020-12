Molde-treneren har trent en tredel av EM-troppen. Her er hans hyllest av gulljentene

Tor Odvar Moen jubler over at Norge endelig er tilbake helt i toppen. Han innrømmer også at han ble rørt da Nora Mørk tok til tårene etter finaleseieren.

Tor Odvar Moen har trent seks av spillerne som var med å ta EM-gull søndag kveld. Her sammen med Nora Mørk i Larvik. Med seg i trenerteamet hadde han Tonje Larsen (i midten). Nå er hun landslagsassistent. Djorovic, Aleksandar / NTB

Fire år etter sist EM-triumf, vant Norge en dramatisk finaleseier over Frankrike søndag kveld. Som de fleste andre idrettsinteresserte nordmenn, satt MHK-treneren klistret til skjermen for å følge dramatikken.

Han forteller at han var både rørt og stolt da kampen ble blåst av. Ikke bare fordi han lar seg glede over at Norge igjen er best i Europa, men også fordi han har et personlig forhold til flere av de sentrale aktørene.