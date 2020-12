Så mye tjente Norges største idrettsstjerner

Aleksander Kristoff, Therese Johaug og Kjetil Jansrud topper inntektslisten for de beste aktive norske idrettsutøverne i 2019.

GRUNN TIL Å JUBLE! Therese Johaug har hatt et særs godt år utenfor sporet. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

8. des. 2020 07:30 Sist oppdatert nå nettopp

Listen er basert på VGs årlige kåring av de hundre beste idrettsutøverne i landet fra romjulen 2019.

For fjerde år på rad topper Alexander Kristoff listen over de norske idrettsutøverne med høyest inntekt.

Det er flere utøvere med et markant hopp i inntekten. Therese Johaug står for eksempel oppført med 3,4 millioner kroner i inntekt for regnskapsåret 2018, mens i 2019 står hun oppført med 5,6 millioner.

Brødrene Ingebrigtsen har også hatt et solid 2019, også økonomisk sett. Eldste løpebror Henrik står oppført med en drøy million, Filip med nesten 1,2 millioner og yngstemann Jakob står oppført med 1,35 millioner kroner i inntekt.

Her er det imidlertid viktig å merke seg at Mats Zuccarello, som tjener rundt 50 millioner kroner, skatter til USA og dermed ikke dukker opp i listen med korrekt inntekt.

Fotballtreneren Ole Gunnar Solskjær, som stå oppført med 108 millioner kroner i inntekt for sin trenergjerning i Manchester United, er heller ikke med på listen.

Saken oppdateres!