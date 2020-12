Lillehammer utfordres om ledig verdenscuphelg – Ulvang gir ingen Holmenkollen-garanti

Lillehammer blir utfordret av russiske Tjumen og tsjekkiske Nove Mesto om den ledige verdenscupavslutningen i mars.

Vegard Ulvang sier det ikke er sikkert at det blir verdenscuprenn i Holmenkollen i mars. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB-Oddvar Sagbakken Saanum

12 minutter siden

Det bekrefter leder i Det internasjonale skiforbundets (FIS) langrennskomité, Vegard Ulvang, overfor NTB.

– Fortinnet til Lillehammer er at alle løpere er her på grunn av Holmenkollen. Men i skrivende stund er alt åpent. Om karantenereglene fremdeles gjelder i mars, må vi flytte Holmenkollen, sier Ulvang.

Han er tydelig på at karantenereglene må endres i god tid i forveien for at de tradisjonelle Holmenkollrennene kan gå som planlagt.

– Vi må prøve å forutse. Om Tyskland er rødt, kan ikke løperne komme til Norge, sier han.

Vurderer mulighetene

Ulvang opplyser at det er Pierre Mignerey, renndirektør for langrenn i FIS, som har jobben med å lage en innstilling til langrennskomiteen.

– Der ser han på hvilke muligheter som er. Han vil blant annet se på smittevern og karantene, sier Ulvang, som opplyser at det ikke er satt et tidspunkt for når avgjørelsen tas.

– Den bør tas ganske raskt. Helst før jul, men i alle fall om ikke for lang tid, sier han.

Verdenscupavslutningen ble stående uten arrangør etter at Kina måtte si fra seg sine planlagte denne sesongen.

– Risikabelt

Av de tre kandidatene til å overta rennene, er Lillehammer den eneste som har hatt årlige verdenscuper de siste årene. Nove Mesto hadde verdenscuprenn senest i forrige sesong, mens Tjumen arrangerte verdenscup i skiskyting i 2018.

Tjumen skulle hatt verdenscuprenn i langrenn i 2017, men i etterdønningene av McLaren-rapporten om russisk statsstyrt doping valgte russerne å trekke seg.

Ulvang er klar på at Lillehammer ikke har noe fortrinn fordi den planlagte verdenscuphelgen samme sted forrige helg ble avlyst, fordi det var Norge som sa fra seg arrangementet.

– I øyeblikket er Norge risikabelt. Til Russland må det sees på hvordan man kan reise dit, sier Ulvang.