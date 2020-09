Ålgård hadde storfavoritten i kne lenge, men måtte gi tapt mot Sola

Sola åpnet oppskriftsmessig og ledet klart, så overtok hjemmelaget fullstendig. Først på slutten klarte Sola å dra det hele greit i land.

Ålgård – Sola 18–25:

Ålgård-trener Tore Helgesen var i alle fall klar på forhånd at de skulle by på en skikkelig kamp mot favoritt Sola. De var villige til å ta i bruk alle midler for å stoppe eliteserielaget. Sola på sin side kom rett fra en overbevisende seier mot Flint hjemme søndag.