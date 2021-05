Ble provosert, meldte seg på i presidentkampen

Da valgkomiteen hadde foretatt sitt valg, kom to menn på banen

Per Morten Hoff mener det er en fordel å ha bakgrunn fra IKT-bransjen, bred erfaring fra næringslivet og en rekke styreverv og regjeringsoppnevnte utvalg. Foto: Ren-Røros Digital

Kort om saken

Friidrettsforbundet skal ha ny president etter Ketil Tømmernes

På tinget kommende helg blir det valg mellom tre kandidater

Tinget skal foregå digitalt

Norges Friidrettsforbund skal avholde sitt digitale ting i helgen. I kampen om å bli forbundets øverste sjef, er det tre kandidater. Den sittende presidenten Ketil Tømmernes gir seg. Anne Farseth står klar i startblokken. Hun er 1. visepresident og den flertallet i valgkomiteen samlet seg om. Så dukket det opp to til i banene ved siden av som ville være med på dette løpet.

Per Morten Hoff og Rune Stenersen meldte seg på. De som husker tilbake, kan ikke komme på at det har vært tre kandidater til en presidentjobb i friidettsforbundet tidligere. To er dessuten fra samme klubb.

– Jeg ble provosert over at én klubb skal sitte på alle poster, så jeg ombestemte meg og stiller opp, sier Hoff.

Han sikter til klubben BUL i Oslo, der de to andre kommer fra, men også at den mangeårige generalsekretæren i forbundet, Kjetil Hildeskor har BUL som sin klubb. Det samme gjelder Hilde Osnes, tidligere daglig leder i BUL, som sitter i valgkomiteen.

– BUL er en fantastisk klubb med superflinke folk, men jeg tror likevel at det kan bli for husvarmt, og da blir innovasjonen borte, sier Hoff.

Klubbtilhørighet ikke det viktigste

Rune Stenersen avviser på det mest bestemte at det har noe å si at han står som medlem i BUL.

– Jeg mener at man må kunne ha presidentrollen helt uavhengig av klubb.

Selv er han vant til å samarbeide med mange gjennom Bislett Alliansen og speaker på norske mesterskap.

– Jeg mener at kandidatene må dømmes på bakgrunn av kompetanse og egnethet, er hans oppfatning.

Rune Stenersen melder seg på banen fordi han er opptatt av gjennomføringsevne og at forbundet trenger fornyelse i ledelsen. Foto: Privat

Må se hele landet

Anne Farseth mener heller ikke det har noe å si at BUL er hennes klubb i utgangspunktet:

– Jeg tenker ikke BUL i mitt verv i styret i NFIF. Jeg representerer hele landet. Vi må sikre at alle, uansett hvor de bor, får gode muligheter til å drive med friidrett.

Farseth har vært pioner på flere områder. Den tidligere klubblederen i BUL ble første kvinne i styret i Bislett-Alliansen. Da hun tidligere jobbet som idrettssjef i Oslo kommune, fikk hun et enda bedre innblikk i anleggssituasjonen. Nettopp muligheten for å drive friidrett på en egnet arena eller hall tilpasset friidrettens behov, er noe hun er opptatt av.

Anne Farseth mener det er et luksusproblem at friidretten har tre presidentkandidater å velge mellom. Selv har hun gått gradene fra klubb til forbund. Foto: Vidar Ruud/NTB

Når arenaer blir mangelvare

De tre er enige om at anleggssituasjonen er kritisk. Skulle Hoff bli valgt, vil han ha et tydeligere og offensivt forbund. Rørosingen mener at forbundet har vært litt forsiktige i mange spørsmål, som høydehus og vaksinering før OL.

Gjøvikmannen Rune Stenersen vil bidra til å lage en ny nasjonal konkurranseserie, en slags norsk Diamond League. Bakgrunnnen er at elitestevnene skal inn i et klassifiseringssystem tilpasset det internasjonale forbundet.

Hvis Anne Farseth skulle bli valgt på søndag, vil det være 21 år siden friidretten valgte sin første kvinne som president. Den gangen var det Anne Thidemann.

– Jeg ønsker ikke å bli valgt fordi jeg er kvinne, men fordi jeg er kvalifisert, sier Farseth.

Fakta Per Morten Hoff (64) Kommer fra: Røros Bosatt: Røros Klubb: Ready Yrke: Konsulent i eget firma: Maktens Korridorer AS. Bakgrunn: Fire år som leder i friidrettsavdelingen i Røros IL, åte år som leder i Ready friidrett, 25 år som ansvarlig for Råskinnet, Norges nest største terrengløp. Tidligere styremedlem i Nord -Østerdal Friidrettskrets. Brenner for: Klubbene, for det er der aktiviteten skapes. De må stimuleres i større grad både økonomisk og med tanke på etterutdanning av trenere, som er navet i norsk friidrett. Ønsker en type premieringsordning for trenere. De må ikke ende opp å være utslitt. Forbundet må bli mindre byråkratisk. Vis mer

Fakta Rune Stenersen (48) Kommer fra: Gjøvik Bosatt: Oslo Klubb: BUL Yrke: Stevnedirektør for et nyopprettet Diamond League-stevne i Kina. Bakgrunn: Sportslig leder, daglig leder og styreleder i BUL i starten på 2000-tallet. Ansatt i Bislett-Alliansen fra 2006 som arrangement- og stadionsjef. Daglig leder der fra 2011 til 2019. Brenner for: Helheten og bredden. Vil ha mer fokus på ungdom ved å skape gode treningsmiljøer og stevnetilbud i hele landet og utvikle god trenerkompetanse for aldersgruppen. Opptatt av at ungdommen skal ha medbestemmelse i beslutninger. De som ikke vil satse 100 prosent må også få konkurransetilbud. Vis mer