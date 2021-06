Ruud knuste motstanderen: – Jeg gir meg selv 8 på skalaen

Casper Ruud hadde få problemer i andre runde av storturneringen French Open.

Casper Ruud leverte en bunnsolid forestilling på grusen i Paris. Foto: Michel Euler / AP

2. juni 2021 14:24 Sist oppdatert nå nettopp

Casper Ruud-Kamil Majchrzak 6–3, 6–2, 6–4

PARIS (Aftenposten): Man kunne høre Casper Ruud snakke med seg selv ute på den røde grusbanen. Han irriterte seg over egne feil.

Det gjorde han kanskje for å holde seg selv maks fokusert, for 22-åringen var stort sett overlegen mot sin polske motstander Kamil Majchrzak. Ruud spilte feiende flott tennis og gjorde alt for å vinne hvert eneste poeng.

Dermed tok han en klar seier i sin andre kamp i årets French Open.

– Jeg gir meg selv 8 på skalaen fra 1 til 10, men jeg føler at jeg fortsatt har et ekstra gir. Jeg er fornøyd, men også sulten på mer, sier Casper Ruud til Aftenposten.

Han er kommet ut fra banen, og omringes av unge og eldre fans. «Beklager, jeg får ikke ta på noe, sier han til de fremmøtte som holder frem autografblokker. Men han poserer sammen med flere av dem, før det er tid for TV-intervjuer et annet sted.

Hadde et godt utgangspunkt

Ruud har vist glimrende spill på grusen denne sesongen. Med det var han også klar favoritt før møtet med Majchrzak, som kun er rangert som nummer 126 i verden. Ruud er 110 plasser over.

Med seieren er Ruud videre til tredje runde, noe som er tangering av hans beste resultat i Paris. Han kom like langt både i 2019 og i fjor.

Men med tanke på det han har vist i år, håper nok norske tennisfans at han kan nå mye lenger. Kvartfinalen er to seiere unna.

Mer komfortabelt

Denne gangen møtte Ruud en mer forutsigbar motstander. Den forrige, Benoît Paire, spilte berg- og dalbanetennis, som trener Christian Ruud kalte det. Men der franskmannen gjorde de uforutsette tingene, men også mange bommerter, kunne Ruud enklere komme inn i egen rytme i denne kampen.

22-åringen fra Snarøya hadde overtaket fra start. Han gjorde det han hadde sagt på forhånd og sendte motstanderen ut på noen løpeturer. Han hadde den hardeste førsteserven også, i gjennomsnitt 184 km/t. 6–3 i første sett ga helt sikkert god selvtillit.

Og tilskuerne rundt den intime banen var ikke like høylytte og aggressive som under den første kampen i Roland Garros, da alle støttet Paire. Ruud fikk en mer komfortabel ettermiddag denne gang.

Casper Ruud underveis i kampen, ser han etter noe stort? Foto: Mette Bugge

Kontrollerte inn seieren

I det andre settet var det en herlig ballveksling som fikk Ruud til å takke høyere makter. Han nådde en ball som Majchrzak helt sikkert trodde ville gi poeng. Den gang ei. Ruud var lettet.

Samtidig slurvet han med serven flere ganger, samtidig som Majchrzak yppet seg med å ta noen poeng. Det irriterte ham.

– Hver gang! sa han da polakken nok en gang fikk ballen forbi da Ruud kom frem mot nettet.

Men han hadde full kontroll og fikset andre sett enkelt med 6–2.

Alt var i rute.

Ruud startet det tredje settet glimrende, men det snek seg etter hvert noen feil inn i spillet hans. Eurosport-kommentator Christer Francke mente at intensiteten hans var noe lavere.

Og da Ruud ble brutt på egen serve to ganger, så det ut som han kunne rote bort settet. Han svarte imidlertid umiddelbart, noe som betydde at han sikret sitt tredje strake sett – og med det seieren.

Eurosportkommentator Christer Francke menet at Rudd hadde et fullstendig Ruud overtak i duellene.

– Casper fikk diktere mye av spillet fra grunnlinjen og slo en hel masse vinnere – 39 stk. Spesielt kom han til med sin gode forehand.

Francke så at Ruud servet totalt sett bedre gjennom hele kampen, med bedre uttelling på alle serve og flere ess. Han slapp seg litt mer løs i nummer 3.

– Men han er også tøff mentalt i 3e sett, hvor han tapte serve 1 gang og brøt rett tilbake og servet inn kampen.

Kommentator Sverre Krogh Sundbø i Eurosport mente at Ruud rett og slett var på jobben.

– Det å kunne holde disse kampene man bør vinne korte og effektive er helt nødvendig om man skal gå langt i turneringen. Lange tøffe kamper sliter ned kroppen, og det er mange sterke spillere gjennom historien som aldri har tatt seg til en grand slam-finale, rett og slett fordi kroppen ikke har mer å gi mot slutten.



--

Fikk det han drømte om

Ruud knyttet neven flere ganger underveis for å vise at han var fornøyd. Etter kampen forklarte han hva han syntes om den:

– Det var en bra match. Jeg spilte ganske bra fra start til slutt, men litt trøblete i 3. sett. Det var veldig godt å komme gjennom i tre strake sett, det er det man drømmer om. Da sparer man energi til neste kamp.

Den som glemmer munnbind, må skjule seg bak håndkleet sitt. Casper Ruud fant en løsning. Foto: Mette Bugge

Klar for mer

Tidligere på dagen trente Ruud på den samme banen, for å terpe serve og ellers gjøre seg klar til oppgaven. Det gigantiske anlegget hadde begynt å slippe inn publikum, og de som skulle inn på bane syv hadde stilt seg i kø til første kamp klokken 11 da Ruud-teamet kom ut fra den røde grusen. Casper Ruud skulle ikke i aksjon før i andre kamp.

Med et håndkle foran munnen gikk 22-åringen bak far og trener Christian og fysisk trener Marcel da Cruz. Snart skulle han vende tilbake for sin egen kamp.

Nå kan Casper Ruud se frem mot kampen i tredje runde, som går fredag. Der møter han enten Alejandro Davidovich Fokina eller Botic van de Zandschulp. Begge er vesentlig lavere rangert. Torsdag blir det trolig double.

– Jeg frykter at Davidovich Fokina, hvis det blir han, vil by på langt tøffere motstand i neste runde. Fra og med nå vil det bli tøffere og tøffere å ta seg videre, sier Sundbø.

– Spanjolen er en unggutt som har slått Ruud i viktige kamper før, og han har et toppnivå som er veldig høyt.