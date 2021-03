Idretten var ukjent for få år siden. Nå dukker den opp overalt i distriktet

Interessen for padeltennis har eksplodert det siste året. – Det er en idrett som treffer bredden, mener Katarina Higson.

Onsdag var det aktivitet på banene hos InterPadel. Torsdag ble nye koronatiltak innført, og senteret må holde stengt til 12. april. Foto: Jan Inge Haga

I lokalene til InterPadel, tidligere Actionball, er både håndverkere og spillere i full aktivitet. Byggeaktiviteten kan fortsette, men det blir lite serving og smashing de neste ukene. Nye og strengere koronatiltak, som ble gjeldende fra i går, blir innført omtrent idet seks nye baner står klare. Pågangen etter at de to første ble åpnet i januar 2020, har vært så stor at InterPadel i Sandnes valgte å bygge om lokalene og bare tilby padeltennis.

– Vi har hatt fullt belegg, forklarer daglig leder Katarina Higson.