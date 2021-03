Kalde netter til ingen nytte. Vil ikke produsere mer snø på Sandripheia

Sola er i ferd med å sette en stopper for skiføret på Sandripheia. Men tross kalde netter, blir det neppe mer snøproduksjon i vinter. Nå forklarer styreleder hvorfor.

Slik så det ut i løypene hvor man har produsert snø på Sandripheia fredag morgen. Ifølge styreleder Eivind Drivenes skal det være mulig å gå der også i helgen. Foto: Jacob J. Buchard

6 minutter siden

VENNESLA: – Det er liten sjanse for at vi produserer mer i vinter. Da måtte vi i så fall fått en ny periode med sprengkulde, sier Eivind Drivenes, styreleder i Sandripheia Fritidspark.

Midt-Agder Friluftsråd meldte onsdag at det bare er i kunstsnøløypa på 2,5 kilometer det er mulig å gå på ski (og ikke de øvrige løypene på Sandripheia), men at det er innslag av is en del plasser.