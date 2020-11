Dansk EM-ja gir Vipers hundretusener i klubbkassa

Danskenes avgjørelse om å arrangere EM var også godt nytt for klubbøkonomien til Vipers

Heidi Løke og Nora Mørk er to av spillerne som bidrar til klingene mynt i Vipers-kassa. Stian Lysberg Solum

Mandag falt endelig avgjørelsen om at Danmark takker til å arrangere EM i sin helhet fra 3. til 20. desember. Koronasituasjonen gjorde at avgjørelsen satt langt inne, men nå har den danske regjeringen gitt grønt lys.

Avgjørelsen er ikke bare gull verdt for de fem Vipers-spillerne som er tatt ut i EM-troppen – og de to reservene – men også for klubbøkonomien til rosatrøyene.