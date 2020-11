Ida Alstad vurderte å legge opp etter skademarerittet – dette fikk henne til å snu

Det har gått snart ett år siden vi sist så Byåsen-veteran Ida Alstad i aksjon. Men veien mot comebacket har ikke bare vært lett.

SAVNET: At Byåsen hadde trengt en rutinert forsvarssjef som Ida Alstad om dagen er tydelig. Etter planen er hun tilbake om drøye to måneder. Even Berthelsen

– Det var den verste opplevelsen jeg noen gang har hatt som håndballspiller, forteller Ida Alstad til Adresseavisen.

Opplevelsen hun snakker om skjedde for snart ett år siden. Det var under håndballtrening at beinet sviktet da hun skulle ta en finte. Resultatet var et avrevet korsbånd.