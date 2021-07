Tuftes siste OL endte med tangering av hans dårligste OL-resultat

TOKYO/OSLO (VG) Ringen er sluttet for Olaf Tufte (45). 25 år og én dag etter B-finalen i Atlanta-OL rodde han sitt siste løp i B-finalen i Tokyo. Nå er karrieren definitivt slutt for bonden fra Vestfold.

THE LAST DANCE: Olaf Tuftes innholdsrike karriere er over.

Han ble nummer 8 på Lake Lanier den gangen. Mellom ligger to OL-gull, to VM-gull og til sammen 11 medaljer i internasjonale medaljer for nestoren i den norske Tokyo-troppen.

– Det meste som kan sies har blitt sagt om hans enorme personlighet. Jeg var selv offer for ham som utøver, og fikk kjenne på hans absurde evne til å restituere seg fra økt til økt. Han satte en helt ny standard. Det har han holdt på i 25 år. Han gir seg aldri og er alltid på, sier landslagstrener Kjetil Undset om Olaf Tufte i et intervju vist på Discovery+.

Men nå gir Tufte seg.

Den innholdsrike karrieren ble natt til onsdag norsk tid avsluttet med B-finalen i den norske dobbeltfirer-båten, sammen med de tre OL-debutantene Martin Helseth, Oscar Helvig og Erik Solbakken.

– Dette er et løp for historiebøkene, sa Discovery+-kommentator Stian Kjennvold mens roerne satt i båtene og ventet på startskuddet.

Den norske båten kom litt dårlig ut og havnet tidlig bakpå, akkurat som i det første heatet og den påfølgende oppsamlingsrunden, som begge endte med skuffelse.

Etter en litt rufsete start på B-finalen på Sea Forest Waterway, der Kina tidlig festet grepet, tok Tufte & co. årene fatt og rodde seg opp til en 2. plass.

Der lå de lenge, og var på det nærmeste en halv båtlengde unna å ta igjen kineserne, før Tyskland kom knallsterkt tilbake på slutten og tok seg foran den norske båten på de siste 500 meterne.

Dermed endte det med en tredjeplass for Norge i B-finalen - som tilsvarer 9. plass totalt i øvelsen dobbeltfirer.

Den norske båten passerte målstreken 1.27 sekunder etter Kina.

– Vi får ta det til ettertanke at vi er såpass langt bak, sier Undset.

– Jeg er stolt av at guttene har klart å løfte seg etter den bunnløse fortvilelsen etter å ikke ha nådd A-finalen, legger treneren til.

I etterkant var Tufte tydelig preget. Han ble sittende i båten og hang med hendene over hodet.

DET SISTE RO-TAKET: Olaf Tufte, her etter målgang på det som ble en skuffende avslutning på OL-karrieren.

– Det blir et stort tap, medgir Undset.

Tufte avslutter dermed karrieren med å tangere sitt dårligste OL-resultat: 9. plass i London-OL (2012), da i singelsculler.