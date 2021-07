Russerne analyserte de norske gullfavorittene i senk: – Vi fant et nytt system mot dem

Anders Mol og Christian Sørum tapte mot Russland, men går likevel videre i OL.

Anders Mol og Christian Sørum tapte noe overraskende for Russland i den tredje gruppespillkampen i OL.

28. juli 2021 16:02 Sist oppdatert nå nettopp

NORGE - RUSSLAND 0–2

Shiokaze Park: Norge og Mol/Sørum tapte for Russland i den tredje gruppespillkampen i OL. Etter to sett sto det 0–2 til Russland og Semenov/Leshukov.

– Vi har analysert Norge på video og funnet et nytt system som virker mot dem, sier Ilya Leshukov til BT.

Russeren gliste og lo etter den overraskende seiren mot Norge. Laget som formelt representerer den russiske olympiske komité er rangert som nummer åtte i verden, den norske duoen er nå nummer to.

Dermed kan det ikke karakteriseres som et sjokk at Russland vant.

– Kanskje Mol og Sørum var nervøse, jeg vet ikke? Det er deres første OL, sier Semenov mens han prøver å overdøve gresshoppene utenfor sandvolleyballstadion i Tokyo.

Han gjorde en svært solid kamp og slo ballen forbi Mols blokkforsøk gang på gang.

– Vet du, dette er OL, kampene kommer tett og alt kan skje, sier russeren.

Dermed vinner Russland gruppe A, mens Norge blir nummer to. Begge går videre til åttedelsfinale, men Russland får nå teoretisk sett den enkleste veien videre i cupspillet.

Første sett ble vanskelig for Norge. De ledet, men de sterke russerne spilte seg inn i kampen. Mol greide ikke bruke sine to meter til å blokke slik han pleier, og servene satte ikke motstanderne nok under press.

Mot så god motstand var det ikke nok, og det første settet gikk til Russland.

I det andre settet gikk det ikke så mye bedre. De norske kom bakpå. Så kjempet de seg tilbake med en fin serve-serie av Anders Mol, men det var ikke nok.

Det andre settet og seieren gikk også til Russland.

Første sett: 19–21

Andre sett: 19–21