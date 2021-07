Ruud med walkover til semifinalen: – Kan være en ulempe

Casper Ruud (22) har fått en enkel vei til semifinale i Båstad. Det trenger ikke å være utelukkende positivt for det norske håpet.

TIL SEMIFINALE: Casper Ruud møter Robert Carballés Baena i semifinalen i Båstad. Foto: BENOIT TESSIER / X07241

17. juli 2021 05:56 Sist oppdatert nå nettopp

– Det kan være en ulempe for Ruud. For motstanderne har spilt tre tøffe kamper, og fått en bedre følelse med vær, vind og forhold, mener tenniskommentator i Eurosport, Sverre Krogh Sundbø.

Ruud er førsteseedet i ATP 250-turneringen i Sverige, og slapp derfor å spille første runde. I andre runde feide han danske Holger Rune (18) enkelt og raskt av banen, før han vant på walkover i tredje runde mot en skadet Henri Laaksonen.

Walkover er ikke hverdagskost for Ruud. Han er den spilleren i verdenstoppen som har fått færrest de siste årene. På grunn av den lette veien i Båstad, har nordmannen kun spilt 14 game på veien til semifinalen.

– Det er ikke bare-bare å ta fatt på et tøft oppgjør. Solid matchtrening er viktig, og det har han fått null av. Han har ikke spilt en hard kamp siden Wimbledon-tapet mot (Jordan) Thompson, sier Krogh Sundbø.

– Sånn er den bransjen her. Han er i semi og er fornøyd med det. Nå kan han trene litt i stedet. Det har ikke blitt så mange walkovers for Casper i karrieren, så han får være fornøyd med at han får spare litt krefter, sa Christian Ruud til VG etter «kampen» mot Laaksonen.

Ruud øyner nå sin tredje ATP-seier i karrieren. 22-åringen fra Snarøya har tidligere gått til topps i Buenos Aires (2020) og Genève (2021), og er nå den største favoritten til å vinne i Båstad.

I semifinalen møter han Robert Carballés Baena (97 i verden).

– Han er god på grusen, men han er en spiller som en Ruud i form skal slå. Jeg blir overrasket om han klarer å stå imot trykket Ruud byr på, sier Krogh Sundbø.

Kommentatoren understreker at nordmannen fremdeles må prestere, og at bare en liten formdupp kan skape trøbbel.

– Man kan glemme at alle på topp 100 er rivende gode, men Casper har fått ekstremt mye erfaring og blitt god til å takle favorittrollen. Han har spilt mange viktige kamper i kvart- og semifinaler, og slike situasjoner er ikke fremmed for ham lenger, mener Krogh Sundbø.

Ruud har et uttalt mål om å komme seg inn blant topp ti i verden. Ifølge Eurosport-kommentatoren kan en turneringsseier i Sverige kanskje sende ham opp på 13.-plass.

Det norske stortalentet har også en ATP-finale i november innenfor rekkevidde. Der er Ruud rangert som nummer elleve, bare de åtte beste for spille prestisjeturneringen. En seier i Sverige kan også være et viktig bidrag mot dette målet.

