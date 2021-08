Jakob Ingebrigtsen enkelt videre: – Akkurat som jeg håpet det skulle bli

TOKYO/OSLO (VG) Jakob Ingebrigtsen (20) hadde full kontroll i sitt første OL-løp. Han løp inn på 3.36,49 og ble nummer fire i heatet på 1500 meter.

3. aug. 2021 02:45 Sist oppdatert nå nettopp

fullskjerm neste ENKELT VIDERE: Jakob Ingebrigtsen sprang inn som fjerdemann i sitt heat. 1 av 7 Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Følelsen er god. Det blir litt som forventet. Samtidig må jeg gjøre det jeg vet er lurt for å holde meg unna trøbbel, sier Ingebrigtsen til VG i Tokyo.

Norges medaljehåp la seg som vanlig langt bak i feltet i åpningsheatet, før han løp seg nærmere teten underveis. På oppløpet hadde rogalendingen stålkontroll på avansementet til semifinalen.

– Jeg prøver å holde igjen så mye som mulig, så må jeg slippe opp litt og prøve å bruke så lite krefter som mulig . Så blir det alltid sånn at jeg skulle ønske jeg hadde brukt enda litt mindre krefter, sier Jakob.

Semifinalen går torsdag 5. august kl. 13.00, mens finalen er 7. august kl. 13.40.

VGs reporter i Tokyo spurte far og trener Gjert Ingebrigtsen om en kommentar umiddelbart etter at det ble klart at Jakob gikk videre, mens broren Filip røk ut.

«Ikke nå», svarte Gjert og hastet videre.

KONTROLLERT: Jakob Ingebrigtsen tittet bort, tok en opptelling og så at han hadde full kontroll på konkurrentene.

Timothy Cheruiyot gikk enkelt videre fra sitt heat og regnes som den største favoritten på 1500 meter i OL. Hittil har ikke Jakob Ingebrigtsen klart å slå kenyaneren.

I heatet før ble det mer dramatikk da en av de store medaljekandidatene, polakken Marcin Lewandowski, gikk i bakken og fikk heatet spolert. Polen la umiddelbart inn protest. I de offisielle OL-resultatene står det ved 3-tiden norsk tid at Lewandowski er dømt videre.

– Det er sånt som skjer i blant. Det er tett i feltene på 800 meter og 1500 meter, noen ganger betaler man høy pris for dette. Sånn er sporten, jeg tar alt på mine skuldre. Det spiller ingen rolle hva som skjer, sier Lewandowski til Discovery.

– Det er trist at det skjer her i OL, jeg har forberedt meg så lenge, sier polakken.