Skyhøyt nivå i sandvolley: – Bare tre lag er for dårlig til å ta medalje

TOKYO (Aftenposten): De norske gullfavorittene slet nok en gang. Rett nok var det bedring mot Spania. Men OL-turneringen blir superjevn.

Anders Mol på det norske sandvolleyballaget mener det er i meste laget med sand i arenaen i Tokyo. Han sliter med satsen. Her bommer han på blokken i kampen mot Spania mandag.

Norge – Spania 2–0 (21–17, 24–22)

Nok en gang måtte Norge slite for seier mot et antatt dårligere lag. Denne gangen klarte de seg med to sett før seieren satt og en plass i åttendedelsfinalen var sikret. Nå blir kampen mot ROC (Den russiske olympiske komité) onsdag ettermiddag ikke avgjørende.

Nesten alle kan vinne

Det er 24 lag med i den olympiske sandvolleyturneringen. Nivået er høyt. Nesten alle er i stand til å slå hverandre. Det fikk Norge klar beskjed om allerede i den første kampen, da de måtte slite seg til en seier over Australia. Et lag som er ranket som nummer 41 i verden.

– Det er tre lag her i denne turneringen som er for dårlig til å ta medalje. Resten er kapable til å gjøre det. Litt flåsete sagt så er det ikke slik at vi driver på med skiløping, sier trener for de norske sandvolleygutta, Kåre Mol.

Han mener at bredden og kvaliteten er skyhøy i internasjonal strandvolleyball. Den blir høyere for hvert nye mesterskap.

– Det er 16 forskjellige lag fra 10 nasjoner som har vært i semifinaler i de syv turneringene som har vært spilt i år. Konkurransen er ganske heftig.

Fakta Sandvolley i Tokyo-OL Her er Norges mulige vei til finale og gull: Onsdag 28. juli: siste gruppespillkamp mot ROC (kl. 15.00) 1. og 2. august: Åttendedelsfinaler. 4. august: Kvartfinaler 5. august: Semifinale 7. august: Bronsefinale og finale Vis mer

Studerer konkurrentene

Christian Sørum har også registrert at det kan bli spennende i hver eneste kamp. De to er som alle andre deltagere i OL karanteninnelåst på hotell og deltagerlandsby. De har fått god tid til å studere de andre lagene.

– Det er en del som har seige førstekamper. De har gått mot tresettskamper mot lag de bør slå. Det er jevnere og mange sliter, sa han etter sliteseieren over de spanske veteranene Pablo Herrea og Adrian Gavira.

De vil ikke fremheve noen, bortsett fra Qatar. Et lag som har pushet Norge på verdensrankingen i en periode og som også må sees på som store favoritter.

– Men det har ofte vært slik i OL at noen spiller dårlige førstekamper, men vinner til slutt. Man må kjempe seg inn i det.

De to norske har sett fremgang siden den knepne seieren over Australia lørdag. Men fortsatt sliter de med å finne seg til rette inne i den gedigne arenaen på havnen i Tokyo.

Satstrøbbel

Det er rett og slett for mye sand på banen.

– Når du satser, så glir du ut og mister trykket. Da blir timingen feil og du mister oversikt, forteller Anders Mol.

Han var lite fornøyd med at han gjorde en rekke med feil som førte til at Spania tok en fem poengs ledelse tidlig i det andre settet.

Samtidig har de tro på at de skal venne seg til de uvanlige forholdene.

– Jeg kan ikke la det bekymre meg. Vi må jobbe tålmodig og håpe at det blir bedre. Det var bedre i dag enn lørdag, og da har jeg håp om at det blir bedre på onsdag.

Onsdag er det russerne som venter. De har vunnet begge sine innledende kamper med 2–0. De virker også sterke. Ilja Lesjukov og Konstanting Semenov er blant lagene som Kåre Mol i høyeste grad mener er medaljekandidater.

Men for det norske laget, som altså allerede er kvalifisert, betyr det lite om de skulle tape den kampen.

– Men alle seiere bygger selvtillit. Og selvtillit er viktig å ha, sier trener Kåre Mol.