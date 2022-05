Blir historisk på Start-kamp søndag: – Jeg vil være med å forme framtida til kvinnelige dommere

Henrikke Holm Nervik blir den første kvinnelige hoveddommeren i 1. divisjon eller høyere når hun leder Grorud-Start søndag.

Henriette Holm Nervik er dommer når Grorud og Start møtes søndag.

KRISTIANSAND: – Det er gøy, og det gjør meg selvfølgelig stolt å kunne være med å forme framtida for kvinnelige dommere, sier Henrikke Holm Nervik til Fædrelandsvennen.

Søndag blir hun, sammen med Emilie Rodahl, historisk i norsk fotball. Nervik skal dømme Grorud-Start søndag klokka 15.00, mens Rodahl leder oppgjøret mellom Åsane og Stjørdals/Blink samtidig.

– Det har blitt litt oppmerksomhet i dag. For meg handler det om å ha nådd et mål og dette er ingenting jeg frykter. Det eneste jeg må være oppmerksom på er at jeg er litt kortere enn det jeg vanligvis er vant til når jeg dømmer damer. Dommerdrakten er det som skiller deg fra dem på banen, og den har ingenting med kjønn å gjøre, sier Nervik som representerer Trygg/Lade i Trondheim.

Hun har tidligere dømt flere kamper i 2.divisjon for herrer – senest Ullern mot Odd 2 forrige helg.

Hun har også dømt EM- og VM-kvalifisering, samt Champions League for damer. Hun har også tre cupfinaler på sin CV.

Har aldri blitt trakassert på grunn av kjønn

Fædrelandsvennen har forsøkt å få en kommentar fra dommersjef i Norges Fotballforbund Terje Hauge, foreløpig uten hell.

Kvinnelige hoveddommere på høyt herrenivå er ikke uvanlig i større land i Europa. Stéphanie Frappart fra Frankrike ble for eksempel historisk da hun dømte supercupfinalen mellom Liverpool og Chelsea i 2019.

Bibiana Steinhaus dømte i tyske Bundesliga i flere sesonger før hun ga seg i 2020.

– Jeg har ikke tenkt på at vi er sent ute. Det handler mer om å ha dommertypene som takler kravene fysisk og mentalt, sier Nervik, som sier hun aldri har opplevd trakassering på grunn av kjønn på fotballbanen.

– Fotballen er kommet langt der, sier hun.

Start-trener Sindre Tjelmeland gleder seg over at det blir en kvinnelige hoveddommer på dette nivået.

– Det er på høy tid at det skjer, og det kommer helt sikkert til å gå veldig, veldig bra. Hvilket kjønn dommeren har bruker jeg ikke en kalori på. Det er helt revnende likegyldig for meg om det er en kvinne eller mann, sier Tjelmeland til Fædrelandsvennen.